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即市新聞

25/09/2020 16:36

《窩輪匯智－陳恩因》黃金周在即坐貨宜留意時間值

　　《窩輪匯智》上周提到輪證的槓桿與其敏感度的分別，投資者切忌混淆兩者的概念。一眨眼
９月又過，將踏入第四季的時間，中港股市下周為國慶的長假期，港股只有三日市。傳統的黃金
周旺季將至，在金融市場轉趨波動的市況下，投資者欲入場以輪證部署黃金周前後的機會，須留
意時間值對窩輪價格的影響。
　　首先，讓我們回顧一下窩輪的結構。投資者買入一隻窩輪，目的是在窩輪到期結算之前，產
品要由價外變為價內，投資者方可獲得行使窩輪的權利，結算時賺取價內值（行使價與正股之間
的差距）。相反，若相關資產與原先預計有出入，窩輪未能在到期前變為價內，窩輪便不能獲得
行使，結算值一定等於零。
　　窩輪由上市面世當天開始，時間值便會一日一日的流逝，反映於窩輪價格之內。無論相關資
產的價格是升是跌都好，投資者每持有窩輪，時間值都是照樣要付出。假設相關資產價格及其他
因素不變，認股證的時間值會隨時間下跌，愈接近到期日，認股證之時間值下跌的速度愈快。年
期愈長的認股證，每日時間值下跌的速度會較慢。年期較長的窩輪可以讓投資者用較長時間去行
使該認股證，普遍以３至６個月到期的認股證在市場上較為活躍。
　　所以，在決定以何等年期的產品入場時，投資者要對相關資產走勢先作評估，若有信心短期
內能定勝負，其走勢足以彌補時間值損耗，則可利用較少資金以短身證應市，不過風險亦會較高
。相反若想預留一定防守性，則可考慮一些中長年期選擇，取其較溫和的時間值損耗。不過除了
。相反若想預留一定防守性，則可考慮一些中長年期選擇，取其較溫和的時間值損耗。不過除了
時間值之外，窩輪價格亦受多項其他因素影響。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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