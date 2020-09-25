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25/09/2020 08:23

《新股上市》雲頂新耀今起招股，入場費約２７７７７元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國臨床後期生物製藥公司雲頂新耀（０１９５２）今日起至
下周三（３０日）中午招股，全球發售６３５４﹒７萬股，其中逾１０％，即６３５﹒５萬股在
港公開發售。招股價介乎每股５０元至５５元，每手５００股，入場費２７７７７﹒１２元，最
高集資３５﹒３億元。預期１０月９日掛牌。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及
聯席牽頭經辦人為高盛及美林。
　　國際發售５７１９﹒２萬股，佔全球發售近９０％。計劃引入１６名基石投資者，包括ＧＩ
Ｃ、貝萊德基金、奧博資本基金、高瓴資本等，合共投資２﹒２５億美元。
　　假設發售價為招股價中位數每股５２﹒５元，料將收取所得款項淨額約３１﹒３２億元，６
０％用於為四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的其他步驟或活
動提供資金；１５％用於為管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在
商業化提供資金；１５％用於為業務發展活動及擴展藥品管線提供資金；１０％用作營運資金以
及一般及行政用途。（ｎｓ）

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