《凱文隨筆－凱文》各種制度，各自精彩

《凱文隨筆－凱文》歐美似乎出現了第二波的新冠病毒疫情，美國不必多說，日均確診四萬

多宗，死亡人數逾２０萬；其總統在聯合國大會的視像發言，還在瞎扯那是中國的責任，無恥的

政府、無知的人民，與政治正確的媒體（特朗普口中「假新聞網絡媒體」之首的ＣＮＮ，發表署

名分析文章，指中美元首在聯合國的演說反映，習近平才是真正的極權主義者），好比一句俗語

：「爛鍋就配爛鍋蓋，瘋狗專跟瘋員外」。



加拿大日均確診人數，由８月中旬以來的三百多宗，突然升至近日的逾千宗，總理與衛生部

門官員似乎換了更嚴肅更憂慮的語氣談論這問題。英國周四（２４日）單日確診六千多宗，西班

牙、法國、巴西，與阿根廷等都單日逾一萬至逾三萬宗。法國政府下令沿海十多個城市的酒吧與

餐館，周末開始經營時間截至晚上十時止，卻惹來了馬賽市與巴黎市地方政府的抨擊，指措施缺

乏諮詢，生死攸關的時刻，還不忘玩這種把戲。



西方國家如果不願意改變他們固有的思維，以開放的心態來理解、或效法中國對付疫情的策

略，抗疫最終要付出極其沉重的代價；沒能力動員國家上下齊心抗疫，乾脆把自己的管治無能推

到中國政府的頭上，無疑是拉低全國人民的智商，這種煽動行為最終只換來更多生命的?牲，無

助於解決問題。



昨天還看到關於美國經濟改善、美元復甦的分析報告；轉眼間，美國勞工部昨晚公布的最新

數據顯示，每周新增申領失業救濟人數為８７萬人（又上升了），相對４月份的６６５萬人確實

是改善了很多，但這個最新數據卻跟所謂的市場共識（會持續下降）相反，反映很多分析員的一

面倒盲目跟風，缺乏獨立思考能力。



美國除了疫情與經濟的難題未能處理外，社會上的反對警察暴力示威活動也未見平息。這個

全球唯一的超級強國患了重病，不好好治療，還到處製造事端、支持分裂國家活動、挑釁生事、

制裁，及退群，能令人不感憂慮嗎？



印象中，台灣有一位政治人物曾在輕鬆的訪談節目中透露，他那位「白頭偕老」的太太是由

他母親替他挑選的，他對此不但沒有怨言，還很感恩；乍聽之下不禁令人咋舌，這是甚麼年代？

你還玩父母之命那套東西？他的想法是，母親不會害你，她替你選的只會是最好的，他夫妻二人

也是公認的一對模範。所以他這想法不無道理，不管你是自由戀愛，或透過媒妁之言，都各有成

敗的個案，沒有一種方法是絕對好，或絕對壞的。政治制度何嘗不是這樣，民主制度也好，社會

主義制度也罷，也互有優劣的特質，各種制度並存，是謂多樣性，才是正道。如果全世界都只有

美國那一種制度，那以美國目前的感染病毒死亡人數相對其人口比例作基礎估算，這次疫情，全

球７０多億人口中，應該死去了４６８萬人了，而不是現在的逾９８萬人。



以開放的態度來尊重別國的制度，比諸將之妖魔化來得合宜；如果口說民主、自由，但卻企

盼消滅其他制度，那是違背了民主與自由原則，因為在「消滅」的前提下，就是剝奪了別人的選

擇權利。各種制度相互競爭，展現各自的精彩，讓人民自己選擇，才是真正的民主自由。



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