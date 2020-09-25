《專家之言－張穎群》ＡＴＭＸ靠穩後可吸納，中長線持有

《專家之言》美股上星期五（１８日）為期權、期指、股權及股指的四期結算日，道指連續

第二日跌收市，標普及納指則連續第三日跌收市。全星期累計，三大指數同連續三周向下。美國

大型汽車製造商Ｔｅｓｌａ年內股價勁升超過４倍，市值超越４千億美元，為目前全球年產千萬

部汽車的日本豐田汽車市值之兩倍。Ｔｅｓｌａ年產僅數拾萬部，單以汽車製造業務計算，絕對

昂貴。但目前Ｔｅｓｌａ以研究自動駕駛技術而排名全球首位，汽車電池技術亦是世界首屈一指

，利用科技改良汽車，並發展科技駕駛汽車，故以科技估值也見合理。投資者追捧Ｔｅｓｌａ，

應以科技發展為目標，否則股價難以倍升。

美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上表示，目前美國經濟已漸見復甦，但勞工市場及實體

經濟前景極不明朗。他同時亦提出，現時美國需要更多財政策略及寛鬆貨幣措施，以進一步大力

刺激經濟，令投資者相信金融市場上之活動仍在安全水平而再作投資，經濟復甦始可全面推進。

然而，目前美國疫情仍未見能受控，也要留意華府如何解決問題。根據聯儲局資料顯示，銀行存

款急增，亦見大量買入美國國債，令到貸款金額減少。在近日的貨幣市場ＥＴＦ上，有見撒走資

金超過５７０億美元，但同時間有２６０億美元走入美股ＥＴＦ，帶動美股ＥＴＦ連續四個星期

見資金淨流入，累計接近３７１億美元。資料反映出有資金趁美股見低位再追入。



＊規劃重點新科技，金融開放極重要＊



中國政府計劃的２０２１年至２０２５年的「十四五」規劃，重點將繼續在科技研創上，主

要建立關鍵的基礎技術、自家創新技術，以避免外求他人。雖然現時的５Ｇ技術已經頗為成熟，

更可從中開發多個項目。但在晶片、航空發動機新技術，或ＡＩ人工智能等技術仍有待改善。而

其他的生物科技、量子科技、新材料技術或海洋科研或探索等，都是將來會重點開發研究。目前

全球各地技術競爭，已在明爭暗鬥，因此各國要加快步，避免落後於人。

內地商務部公布，將北京、湖南及安徽開設為自貿試驗區，重點在各區開設創新科技的研發

、再加大開放金融市場。在北京會利用首都及大興機場，擴大航權，推動貿易更自由和便利化，

再設立法定數字貨幣領域，並為數字貨幣設立研究所、試驗區、設立數字金融體系，和貿易金融

區塊鏈平台。推進國際先進水平、深入探討貿易發展規則、跨境數據保護及簽名互認等。同時在

各自貿區落實加快推動發展高端科技、新一代信息技術、生物醫療科技、農產品科技、集成電路

、人工智能、量子信息、航空及航運服務，以推進跨境電箱商等產業。

內地人民銀行日前公布９月份貸款市場報價利率ＬＰＲ，１年期３﹒８５厘，５年期或以上

利率４﹒６５厘，齊齊維持不變。亦是近５個月內沒有調整，符合預期。主要為近半年的整體經

濟復甦勝預期。在推行的貨幣政策亦在各方面取得平衡，因此無需要再減息刺激。也避免資金過

盛而出現炒風。



＊優化認購短流程，減省工序避風險＊



近日市場上新股百花齊放，多隻不同行業的股票齊推出市場，當中包括有生物科技為主的嘉

和生物（０６９９８），本周三（２３日）起招股直至下周一（２８日）中午。有多隻中概股亦

在招股中，但熱鬧氣氛已漸見減退，重點已轉回其他股份上，所以不作考慮。投資者認購新股，

需要調整資金或孖展認購，惟避免過分集中，更要留意部分新股定價頗為進取，即估值偏高，市

盈率相當高。如成功抽中，掛牌後要趁高位即時賣出獲利，避免長線投資。投資者要留意稍後招

股的螞蟻集團，是為重點股份投資。

目前香港為新股首次公開招股全球領先，規模之大亦是首三名之內。日前港交所（００３８

８）已設立ＦｉＮｌ平台，集中所有新股發行、認購、結算及交收等整個流程，目的在希望可以

將交易日期縮減至Ｔ＋５。以提升競爭能力。現時平台仍在籌建中，部分散戶仍以實物申請表格

和支票認購新股，希望日後無紙化，利用銀行信用，以代替先付全數後再退回的做法，寄望港交

所能加快步伐，可以縮短新股上市的時間。

本月內，恆生科技指數曾因美股納指的急挫而創出面世以來低位，更失守７０００關口，低

見６９０６，但近日已見反覆靠穩，當中ＡＴＭＸ股份續有買盤支持。筆者前文曾經提過，見低

位後靠穩已經可以追入，相關股份以中長線為目標。《華盛証券 張穎群》

