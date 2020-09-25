《新股上市》再鼎醫藥暗盤開５６２元，與招股價持平

《經濟通通訊社２５日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）下周一（２８日）掛牌，今日於輝立
暗盤交易系統，開市價５６２元，較招股價５６２元持平，每手５０股。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報５７１元，較招股價高１﹒６％。
富途暗盤方面，現報５７５元，較招股價高２﹒３１％。（ｋｓ）
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