港股高開１１４點報２３４２５點，國指漲５０點，科指升５６點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股輕微反彈，科技股見有追捧，亞洲股市普遍上揚，日

經升１２５點，國指升１４點，港股方面則高開１１４點，本港地產股造好，長實（０１１１３

）升１﹒５６％，恆基地產（０００１２）升１﹒７４％；科技股同樣跟隨反彈，小米（０１８

１０）、阿里（０９９８８）同樣漲１﹒３％。恆生指數開報２３４２５點，升１１４點或升０

﹒４９％，主板成交５７﹒３７億元。國企指數報９４２１點，升５０點或升０﹒５４％。恆生

科技指數報７１１０點，升５６點或升０﹒８０％。

匯豐控股（００００５）跌０﹒１７％，報２８﹒５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累

計跌幅０﹒７％。；香港交易所（００３８８）跌０﹒１７％，報３５７元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅３﹒０４％。；騰訊控股（００７００）升０﹒９９％，報５１０元，；中

國移動（００９４１）升０﹒５％，報５０﹒２元，；友邦保險（０１２９９）升０﹒４６％，

報７７元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

石藥集團（０１０９３） １５﹒５８元 升１﹒８３％

恆基地產（０００１２） ２９﹒１０元 升１﹒７５％

金沙中國（０１９２８） ３０﹒８０元 升１﹒６５％

長實集團（０１１１３） ３９﹒００元 升１﹒５６％

小米集團（０１８１０） ２０﹒１５元 升１﹒５６％

太古Ａ （０００１９） ３７﹒００元 升１﹒３７％

吉利汽車（００１７５） １５﹒５０元 升１﹒３１％

阿里巴巴（０９９８８） ２６４﹒４０元 升１﹒３０％

中國銀行（０３９８８） ２﹒４４元 升１﹒２４％

中銀香港（０２３８８） ２０﹒７０元 升１﹒２２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里健康（００２４１） １８﹒９０元 升２﹒３８％

華虹半導體（０１３４７） ２７﹒０５元 升２﹒２７％

貓眼娛樂（０１８９６） １２﹒９８元 升１﹒８８％

聯想集團（００９９２） ５﹒２９元 升１﹒７３％

小米集團（０１８１０） ２０﹒１５元 升１﹒５６％

微盟集團（０２０１３） １０﹒００元 升１﹒５２％

阿里巴巴（０９９８８） ２６４﹒４０元 升１﹒３０％

中興通訊（００７６３） １７﹒９８元 升１﹒２４％

ＡＳＭ （００５２２） ８２﹒４０元 升１﹒２３％

閱文集團（００７７２） ５８﹒６０元 升１﹒２１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

