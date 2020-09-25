《盤後部署》黃金周在即料刺激氣氛，港股２３０００關料現支持

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美國三大指數向好，帶動港股今早高開１１４點報

２３４２５點，更曾見全日高位２３４９５點。惟Ａ場指數偏軟，大市受累內房股、本地地產股

和中資金融股而升幅收窄進而倒跌，最低報２３１２４點，最終收跌７５點或跌０﹒３２％；國

企指數報９３０２，跌６８點或跌０﹒７３％；恆生科技指數報６９１８，跌１３５點或跌

１﹒９２％。主板成交量達１１６７﹒３３億元微跌約０﹒４％。

Ａ場方面齊軟，上證綜合指數報３２１９點，跌３點或跌０﹒１２％；深證成份指數報

１２８１４點，跌２點或跌０﹒０２％。兩市成交達５６９３﹒７７億元人民幣減逾１６％。

重磅股方面則個別發展，匯控（００００５）續領跌１﹒４％，報２８﹒２元；建行

（００９３９）跌０﹒７９％，報５﹒０２元；港交所（００３８８）軟０﹒５％，報

３５５﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒３％，報５０３﹒５元。惟友邦（０１２９９）可升

１﹒３％，報７７﹒６５元；中移動（００９４１）則升０﹒８％，報５０﹒３５元。



＊鮑威爾指應優先支援失業者與小企業＊



據報道，聯儲局主席鮑威爾暗示，若國會動用原本予儲局緊急貸款計劃的資金，相關資金應

優先用於支援失業人士與小型企業。鮑威爾亦指，應該擴大當地薪資保陴計劃，以向因疫情而失

業的美國人予更多協助，他估計，大眾商業貸款計劃至年底時或有１００億至３００億美元之未

償貸款，代表要除非重新制定相關計劃，需要更長時間才初步達至６０００億美元的計劃規模。

另外，據報道引述消息人士指，美國民主黨人計劃一個耗資約２﹒４萬億美元的抗疫援助方

案，規模較早前制定逾３萬億美元計劃為細，該人士亦透露由於上一輪援助計劃將到期，料航空

業大型裁員於１０月開始，因此新方案將會重點援助當地航空業界以避免裁員潮出現。



＊娛樂消費股料上升，港股廿天線遇阻＊



大市今個星期跌勢明顯較上周有所擴大，並已跌至約今年５月尾以來的低位，同時參考保力

加通道指標，大市現時已至下行區底部位置，反映市況較為疲軟，然而，由於下周迎來十一黃金

周，相信會帶動娛樂消費股上行，或支撐大市氣氛，暫料２３０００關有支持，而上線試阻力料

在二十天線約２４４００點。（ｊｃ）

