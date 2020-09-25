《盤後部署》黃金周在即料刺激氣氛，港股２３０００關料現支持

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美國三大指數向好，帶動港股今早高開１１４點報
２３４２５點，更曾見全日高位２３４９５點。惟Ａ場指數偏軟，大市受累內房股、本地地產股
和中資金融股而升幅收窄進而倒跌，最低報２３１２４點，最終收跌７５點或跌０﹒３２％；國
企指數報９３０２，跌６８點或跌０﹒７３％；恆生科技指數報６９１８，跌１３５點或跌
１﹒９２％。主板成交量達１１６７﹒３３億元微跌約０﹒４％。
Ａ場方面齊軟，上證綜合指數報３２１９點，跌３點或跌０﹒１２％；深證成份指數報
１２８１４點，跌２點或跌０﹒０２％。兩市成交達５６９３﹒７７億元人民幣減逾１６％。
重磅股方面則個別發展，匯控（００００５）續領跌１﹒４％，報２８﹒２元；建行
（００９３９）跌０﹒７９％，報５﹒０２元；港交所（００３８８）軟０﹒５％，報
３５５﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒３％，報５０３﹒５元。惟友邦（０１２９９）可升
１﹒３％，報７７﹒６５元；中移動（００９４１）則升０﹒８％，報５０﹒３５元。
＊鮑威爾指應優先支援失業者與小企業＊
據報道，聯儲局主席鮑威爾暗示，若國會動用原本予儲局緊急貸款計劃的資金，相關資金應
優先用於支援失業人士與小型企業。鮑威爾亦指，應該擴大當地薪資保陴計劃，以向因疫情而失
業的美國人予更多協助，他估計，大眾商業貸款計劃至年底時或有１００億至３００億美元之未
償貸款，代表要除非重新制定相關計劃，需要更長時間才初步達至６０００億美元的計劃規模。
另外，據報道引述消息人士指，美國民主黨人計劃一個耗資約２﹒４萬億美元的抗疫援助方
案，規模較早前制定逾３萬億美元計劃為細，該人士亦透露由於上一輪援助計劃將到期，料航空
業大型裁員於１０月開始，因此新方案將會重點援助當地航空業界以避免裁員潮出現。
＊娛樂消費股料上升，港股廿天線遇阻＊
大市今個星期跌勢明顯較上周有所擴大，並已跌至約今年５月尾以來的低位，同時參考保力
加通道指標，大市現時已至下行區底部位置，反映市況較為疲軟，然而，由於下周迎來十一黃金
周，相信會帶動娛樂消費股上行，或支撐大市氣氛，暫料２３０００關有支持，而上線試阻力料
在二十天線約２４４００點。（ｊｃ）
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