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即市新聞

25/09/2020 16:58

《台股攻略－馮偉明》台股反彈，科技股好淡爭持

　　《台股攻略》美股昨晚（２４日）止跌回升，刺激台股今日（２５日）早市一度重上
１２３００點，但大型電子權值股沽壓仍不輕，拖累加權指數收市跌３１﹒４７點，收
１２２３２﹒９１點，成交金額為新台幣２０９０﹒４３億元，本周累計跌６４２﹒７１點。
　　蘋概股台積電近日走勢反覆，今日微升收市。鴻海及大立光則向下，跌幅接近１％及２％。
其他權值股方面，聯電跌超過３％，聯發科更跌穿新台幣６００元關卡，聚陽、聯詠及瑞昱弱勢
。金融保險股較具抗跌力，安泰銀及上海商銀升幅超過２％，玉山金、兆豐金、開發金、華南金
、第一金及永豐金等升幅亦超過１％。傳產股同樣有支持，其中航運股陽明升超過８％，長榮及
陽明升幅亦超過４％，自行車雙雄巨大及美利達升幅亦近５％。
　　台股雖然有反彈，不過環球股市仍處於震盪階段，低位撈貨有一定風險，投資者暫時仍以觀
望為上。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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