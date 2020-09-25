《新股掛牌》明源雲首掛高開逾５６％，每手賺９３００元

《經濟通通訊社２５日專訊》在中國為房地產產業提供軟件解決方案的公司明源雲（００９

０９）今日首掛，開報２５﹒８元，較招股價１６﹒５元高約５６﹒４％。以每手１０００股計

，不計手續費，每手賺９３００元。

該股公開發售方面獲超額認購６４３﹒２５倍，一手中籤率１０％，認購１５０手穩中一手

。（ｊｃ）

