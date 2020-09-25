《新股掛牌》明源雲首掛高開逾５６％，每手賺９３００元

《經濟通通訊社２５日專訊》在中國為房地產產業提供軟件解決方案的公司明源雲（００９
０９）今日首掛，開報２５﹒８元，較招股價１６﹒５元高約５６﹒４％。以每手１０００股計
，不計手續費，每手賺９３００元。
該股公開發售方面獲超額認購６４３﹒２５倍，一手中籤率１０％，認購１５０手穩中一手
。（ｊｃ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|中國故事24/09/2020
《神州經脈》字節跳動遞技術出口許可申請 股匯雙瀉外資大幅撤走
|板塊分析24/09/2020
【科技股部署】景順：科技股急跌未預示另一個科技股泡沫
|板塊分析24/09/2020
【科技股部署】分析料港股下季不太差 恒指新貴科企可低吸
|財經熱話24/09/2020
【東亞重組】銀行業基本面差 出售壽險叫價受壓 東亞急跌勿撈底
|FOCUS24/09/2020
【FOCUS】經濟仍處「深洞」 美元迴光返照
|開市Good Morning24/09/2020
《開市Good Morning》林家亨：東亞出售業務前景看淡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰