《窩輪豪情－梁業豪》周末前淡友平舊倉計數

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、資

訊科技業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為 普

拉達（０１９１３）、中華煤氣（００００３）與恆基地產（０００１２），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選中海油（００８８３）、太古Ａ（０００１９）與中國鐵塔（００７８８）。

港股今早（２５日）略為高開，但四大指數現皆較美指期貨偏低，幅度以科技指數較大，逾

１﹒２５％。恆指期貨小時圖上，價位正回試保歷加通道中軸阻力，各主要技術分析指標正陸續

轉好，但暫時沒有令價位正式轉跌為升的條件。不過這個形勢有利令淡友於周末前選擇平舊倉計

數，降低港股大市的下跌動力。若論量度跌幅，首個已經到達，因此市況先是回升，再定後向，

份屬正常。但若回升幅度不大，下周淡友大戶將會捲土重來，將大市推進更低水平。



《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

