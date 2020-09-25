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即市新聞

25/09/2020 10:02

《窩輪豪情－梁業豪》周末前淡友平舊倉計數

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、資
訊科技業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為　普
拉達（０１９１３）、中華煤氣（００００３）與恆基地產（０００１２），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選中海油（００８８３）、太古Ａ（０００１９）與中國鐵塔（００７８８）。
　　港股今早（２５日）略為高開，但四大指數現皆較美指期貨偏低，幅度以科技指數較大，逾
１﹒２５％。恆指期貨小時圖上，價位正回試保歷加通道中軸阻力，各主要技術分析指標正陸續
轉好，但暫時沒有令價位正式轉跌為升的條件。不過這個形勢有利令淡友於周末前選擇平舊倉計
數，降低港股大市的下跌動力。若論量度跌幅，首個已經到達，因此市況先是回升，再定後向，
份屬正常。但若回升幅度不大，下周淡友大戶將會捲土重來，將大市推進更低水平。

《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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