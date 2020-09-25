《談國論企－黎偉成》中國挺聯合國有力促國際多邊合作

《談國論企》中國國家主席國家主席習近平２０２０年９月２３日與聯合國秘書長古特雷斯

以視頻會面時，重申堅定支持多邊主義和對聯合國憲章的莊嚴承諾，特別是堅定支持聯合國在國

際事務中發揮核心作用，並堅定支持聯合國工作。此語當然是間接和有針對性的狠批以特朗普為

首的美帝國主義，惡絕的單邊霸權主義惡思與劣行，對國際社會有重大影響。



＊共同抗疫和解決氣候變化等危機及挑戰＊



尤其是古特雷斯以「更加需要多邊主義，更加需要國際合作，更加需要強有力的聯合國」等

「三個更加需要」，作為處理和應對世界現時面臨新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情、氣候變化等

諸多危機和挑戰的重要力量和支柱。習與古所言甚是。

世界過去面對許許多多重大政治、經濟、金融等事故，總都會由美國牽頭處理和解決，而聯

合國在關鍵時間加以統籌和協調，難關盡渡。但此番之新冠肺炎惡疫爆發至今，美國一直未能發

揮固有的獨特和正面的作用，因特朗普只是集中精神於爭取美國在１１月３日大選連任造勢，卻

無心無力抗疫，並把確診和死亡人數長期達到世界第一之位，諉過於全球第二大經濟體系的中國

，遂使各國或地區未能聚焦共同抗疫之因，此乃所謂「美國優先」的極劣質的單邊甚至霸權主義

盡發其酵。

由是習近平對古特雷斯也就是全世界所言，重點有（一）「疫情也放大了全球治理體系中不

適應、不匹配的問題」，有相當深度的針對性，特別是「各方應該思考始可加以改善，而不是推

倒重來，另搞一套」，即不指名而道姓，誰也清清楚楚了解到所指何者也。習近平更十分明確地

指出「世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系」，和「只有一套規則，就是以聯合

國憲章為基礎的國際關係基本準則」。

結合特朗普過去幾達四年來在美國內、外，皆以「我說了就算」的霸王式「美國優先」惡策

與劣行，特別是無心無力抗疫對美國造成的極端惡劣影響，把責任全卸予中國，甚至劣質到「遷

怒」於世界衛生組織和毫無根據的指世衛是中國「傀儡」，便可見我這幾年來一直狠批特朗普乃

混世魔王之說甚是也。

正正因為特廝之攬炒中國，故習近平在對古特雷斯的線上會面，重申（二）「中國的內政及

對外政策，重點有（Ｉ）中國從不搞意識形態對抗，從不主張脫勾，從不稱王稱霸」，不用對位

，也都是「對號」地知道誰坐。尤其是此語重點在於「不搞意識形態對抗」，當然與蓬佩奧近期

一直反中國共產黨之劣言有關。

和（ＩＩ）「我們也不會坐視國家主權、民族尊嚴、發展空間受損，會堅定維護自身正當權

益，維護國際公平正義」，更是針針有血的指控特朗普等惡劣政棍。特朗普等美國政棍為連任攬

炒中國，近期的劣行有（ｉ）先亂港以圖反華，發覺惡行難達願，於是搞台灣省，是為挑戰中國

國家主權之是謂，及（ｉｉ）全面扼殺中資企業在美國，甚至在世界其他國家或地方的經營及投

資的發展空間，可謂毒如蛇。而（ＩＩＩ）要全面狠狠反擊、反制特朗普，當然為「維護自身正

當權益，維護國際公平正義」之舉。



＊習近平力言維護國家主權民族尊嚴發展空間＊



特朗普及其蓬佩奧近期吠聲響響，實際氣勢有如江河日下之音，莫怕，反擊之。

我重申：聯合國大會是一個十分重要的國際舞台，孰優孰劣，清清楚楚，尤其是誰也不是一

言就算，國際間會有廣泛的即時信息和反應，特朗普在聯合國繼續對中國橫加打壓，只有自暴其

醜。

我一早就講，要狠狠把特朗普此斯拉下台。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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