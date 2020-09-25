《異動股》恒大系全線插水，恒大汽車挫近一成一，恒騰瀉近一成六

《經濟通通訊社２５日專訊》受恆大（０３３３３）消息拖累，恆大系全線插水。恆大汽車
（００７０８）現價跌１０﹒６８％，報１７﹒２２元；成交約１９３９萬股，涉資
３﹒５０億元。以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅３３﹒７７％。
恆騰網絡（００１３６）更急挫１５﹒８７％，報０﹒２６５元，以現價計，該股暫連跌５
日，累計跌幅３０﹒２６％；中國恆大午後走勢再度轉差，暫跌４﹒８６％，報１４﹒４８元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒１７％。
截至中午收市，「１９恆大０２」瀉３０﹒９６％，每百元人民幣債券價值僅剩６５元；「
２０恆大０１」半日挫２６﹒３％，「１５恆大０３」、「２０恆大０１」亦分別大跌
２１﹒７％及２０﹒９％。其中，「２０恆大０１」成交額半日已高達２﹒０８億元人民幣。
現時，恆生指數報２３３２９，升１８點或升０﹒０８％，主板成交６３７﹒７７億元。國
企指數報９３６９，跌１點或跌０﹒０２％。
恆生科技指數報６９７１，跌８２點或跌１﹒１７％。
上證綜合指數報３２２４，升１點或升０﹒０６％，成交１３４８﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２８６２，升４６點或升０﹒３６％，成交２２１３﹒３９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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恆騰網絡（００１３６） ０﹒２６５元 跌１５﹒８７％
恆大汽車（００７０８） １７﹒２２０元 跌１０﹒６８％
中國恆大（０３３３３） １４﹒４８０元 跌 ４﹒８６％
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（ｙｋ）
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