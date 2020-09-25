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即市新聞

25/09/2020 16:11

【外灘大會】螞蟻推區塊鏈平台Ｔｒｕｓｐｌｅ，助小微企跨境貿易

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》螞蟻集團今日在外灘大會上發布區塊鏈國
際貿易和金融服務平台Ｔｒｕｓｐｌｅ，這一基於螞蟻鏈技術及合作銀行實現跨境貿易的平台，
可實現全鏈路智能化履約，讓中小企業跨境生意更好做。
　　Ｔｒｕｓｐｌｅ平台主要是用區塊鏈技術解決跨境貿易中的買賣雙方信任難題。在傳統跨境
貿易中，受限於複雜的貿易流通和漫長的交付周期，交易雙方拖欠款項、拖延發貨的事情時有發
生，其中的核心問題就是買家與賣家之間的信任。Ｔｒｕｓｐｌｅ的推出就是為解決這一問題，
該平台與支付寶當年推出擔保交易一樣，通過技術的方式建立了交易信任。
　　螞蟻集團副總裁、智能科技事業群總裁蔣國飛表示，在Ｔｒｕｓｐｌｅ平台，當買家和賣家
產生一筆貿易訂單後自動上鏈並開始流轉，銀行會基於訂單約定的付款條件自動進行支付，避免
了傳統模式下賣家需督促買家去線下操作轉帳，同時也能防止有些客戶惡意拖延付款時間。
　　不僅如此，因為區塊鏈技術的透明、可追溯，交易流通信息全程上鏈，從而保證了訂單的真
實性。
　　對賣家來說，在Ｔｒｕｓｐｌｅ上的每一次成功交易都是一次「鏈上信用」的沉澱。當企業
產生融資需求時，金融機構可以向平台提出驗證請求，確定企業的貿易真實性。這一方面降低了
銀行等金融機構的金融服務風險，另一方面也盤活了中小企業的生存和營運能力。
　　作為支付寶的兄弟品牌，螞蟻鏈也是一家註冊在上海的公司。目前，螞蟻鏈已經連續四年全
球區塊鏈專利申請第一，攜手合作夥伴解決了５０多個場景的信任問題，目前每天「上鏈量」超
過１億次。

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