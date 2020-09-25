《午市前瞻》投資者操作審慎，港股料二萬三有支持

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美國聯儲局主席鮑威爾重申美國經濟需要額外財政支持，

美股三大指數走高，港股今早隨外圍開報２３４２５點，上升１１４點。惟人民幣近期走弱Ａ股

走軟，加上恆大（０３３３３）消息拖累內房表現，且本地地產股及中資金融股走弱，港股轉跌

，半日最多曾跌６８點見２３２４３點。最終港股半日收２３２６２點，跌４８點或跌０﹒２１

％，主板成交６０７﹒４６億元。國企指數報９３４０點，跌３１點或跌０﹒３３％。恆生科技

指數報６９５８點，跌９６點或跌１﹒３６％。

Ａ股走低，上證綜合指數報３２１５點，跌７點或跌０﹒２４％，成交１２８８﹒６６億元

人民幣。深證成份指數報１２８０９點，跌７點或跌０﹒０６％，成交２１３７﹒０７億元人民

幣。

重磅股方面，友邦保險（０１２９９）升０﹒６５％，報７７﹒１５元；匯豐控股（０００

０５）跌１﹒２２％，報２８﹒２５元；中國移動（００９４１）升１﹒５％，報５０﹒７元；

港交所（００３８８）跌０﹒１１％，報３５７﹒２元；建設銀行（００９３９）無升跌，報５

﹒０６元。



＊傳恆大重組內房股大挫，恆大半日跌３％＊



內地昨日傳出恆大向廣東省人民政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，

提及集團懇請廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險，恆大集

團澄清相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，已向公安機關報案，堅決用法律維護公司合法權益

。此外，恆大旗下境內存續債價暴跌，且信貸評級機構標準普爾將其評級展望由「穩定」下調至

「負面」，拖累內房板塊氣氛，內房股普跌。恆大跌３﹒０２％，報１４﹒７６元；碧桂園（０

２００７）跌３﹒４５％，報９﹒２４元；融創中國（０１９１８）跌３﹒７６％，報２９﹒４

元；寶龍地產（０１２３８）跌４﹒６５％，報５﹒９４元；新城發展（０１０３０）跌３﹒１

６％，報６﹒４４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒６５％。

物管股受拖累繼續走弱，奧園健康（０３６６２）跌２﹒８４％，報６﹒１６元；建業新生

活（０９９８３）跌２﹒５９％，報８﹒２８元；時代鄰里（０９９２８）跌２﹒１７％，報９

﹒０２元；寶龍商業（０９９０９）跌１﹒５２％，報２５﹒９元；雅生活服務（０３３１９）

跌１﹒４２％，報３８﹒１元。

內地已開通５０萬個５Ｇ基站，惟５Ｇ概念股個別走向。京信通信（０２３４２）升４﹒６

２％，報２﹒７２元；中通服（００５５２）跌０﹒４３％，報４﹒６１元；中興通訊（００７

６３）跌０﹒２３％，報１７﹒７２元；鐵塔（００７８８）跌１﹒４９％，報１﹒３２元；長

飛光纖光纜（０６８６９）跌１﹒８４％，報１１﹒７６元。



＊新經濟股隨市回吐，京東跌２％＊



新經濟股普遍繼續隨市回吐，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒６９％，報２５９﹒２元；京

東集團（０９６１８）跌２﹒１５％，報２８２﹒２元；美團點評（０３６９０）跌０﹒９２％

，報２３６﹒４元；小米集團（０１８１０）跌１﹒４１％，報１９﹒５６元；騰訊控股（００

７００）升０﹒１％，報５０５﹒５元。

部分軟件股造好，赤子城科技（０９９１１）建議回購股份，股價升５﹒５９％，報１﹒５

１元；明源雲（００９０９）首掛中午報３０元，較招股價１６﹒５元高８１﹒８元；微盟集團

（０２０１３）升０﹒８１％，報９﹒９３元；中國有贊（０８０８３）升２﹒１７％，報１﹒

４１元；金蝶國際（００２６８）升１﹒３５％，報１９﹒５元。

醫療相關股普遍捱沽。康基醫療（０９９９７）挫９﹒０１％，報１９﹒３８元；啟明醫療

（０２５００）跌２﹒５９％，報７７﹒１元；君實生物（０１８７７）跌４﹒０７％，報４８

﹒３元；獲３名董事增持近１４０萬股的金斯瑞生物科技（０１５４８），股價仍跌３﹒５８％

，報１１﹒８４元；藥明生物（０２２６９）跌１﹒５４％，報１７９﹒１元。



＊麥嘉嘉：美國大選令投資者態度審慎，恆大暫勿沾手＊



港股近期再度回吐，雖然今日反彈惟波幅有限，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通

通訊社》表示，環球大市氣氛短期仍受美國大選的不確定性影響，外界猜測美國總統特朗普假如

未能成功連任，有機會拒絕承認結果，令華爾街投資者態度都較為審慎；港股方面亦受美股情緒

牽動，明顯見到投資者未敢大手落場，她相信港股短期於２３０００點有一定支持，上望２３８

００點，並於波幅８００點上落。

對於今日中國恆大報告流出引起市場關注，雖然官方已經否認報告內容並指將向公安舉報，

但麥嘉嘉強調，作為投資者不明內情，因此她建議重貨投資者應先行減磅，而無貨投資者亦暫時

不要沾手。

不過金九銀十為內房當炒季節，麥嘉嘉認為仍有一些高質低債的內房仍可落鑊，例如龍湖集

團（００９６０）及旭輝控股（００８８４），這些地產股負債稍低，且業務都著重於大灣區，

符合國策，相信繼續有炒作，龍湖建議４０元以下可以買入，目標價看４６元；旭輝股價相信於

５﹒３至６﹒５元上下波幅度浮動。（ｕｌ、ｋｓ）

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