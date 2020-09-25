《美元走勢－羅明立》歐元短期仍然以下行風險較大

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒５４ １０５﹒２７ １０５﹒２９

歐元╱美元 １﹒１６７７ １﹒１６６２ １﹒１６７５

英鎊╱美元 １﹒２７７４ １﹒２７４４ １﹒２７６８

美元╱瑞郎 ０﹒９２７７ ０﹒９２５６ ０﹒９２５７

美元╱港元 ７﹒７５０３ ７﹒７４９６ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國公布上周新申領失業救濟人數為８７萬，較預期的８４萬略多，而持續申

領失業救濟人數達１２５８萬，亦遜於預期的１２３０萬。美國國會重啟新一輪紓困方案談判，

民主黨計劃推出規模２﹒４萬億美元的新方案，消息有助緩和市場情緒。

美匯指數企穩９４水平並緩慢上升，技術走勢仍然利好但市場應未改變對美元中長線看淡的

立場，因此升勢可能並不順暢，估計仍有望上試９５。昨日是連升３日後低收，即市可能要先試

底部的承接，９４應有支持。



歐洲新冠肺炎疫情持續，多國計劃加強管控措施，分析師預計未來將會有多個歐洲地區實施

封鎖，歐元經濟可能再度回落，導致第四季經濟再次萎縮的可能性的大幅增加。另外，德國昨天

（２４日）公布９月ＩＦＯ商業景氣指數為９３﹒４，低於預期的９３﹒８，亦較上次的

９２﹒６為低，反映當地商業信心疲弱。

歐元短線偏軟但在１﹒１７３０附近喘定，亦是見近兩個月低位及四連跌之後高收，即市或

可上試１﹒１７但估計沽壓會重現，短期仍然以下行風險較大。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６９５ １﹒１６００ １﹒１７３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７１００ ０﹒７０００ ０﹒７１３０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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