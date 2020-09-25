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即市新聞

25/09/2020 16:10

《美元走勢－羅明立》歐元短期仍然以下行風險較大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５４　　　１０５﹒２７　　　１０５﹒２９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６７７　　　１﹒１６６２　　　１﹒１６７５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７７４　　　１﹒２７４４　　　１﹒２７６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２７７　　　０﹒９２５６　　　０﹒９２５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０３　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布上周新申領失業救濟人數為８７萬，較預期的８４萬略多，而持續申
領失業救濟人數達１２５８萬，亦遜於預期的１２３０萬。美國國會重啟新一輪紓困方案談判，
民主黨計劃推出規模２﹒４萬億美元的新方案，消息有助緩和市場情緒。
　　美匯指數企穩９４水平並緩慢上升，技術走勢仍然利好但市場應未改變對美元中長線看淡的
立場，因此升勢可能並不順暢，估計仍有望上試９５。昨日是連升３日後低收，即市可能要先試
底部的承接，９４應有支持。
　
　　歐洲新冠肺炎疫情持續，多國計劃加強管控措施，分析師預計未來將會有多個歐洲地區實施
封鎖，歐元經濟可能再度回落，導致第四季經濟再次萎縮的可能性的大幅增加。另外，德國昨天
（２４日）公布９月ＩＦＯ商業景氣指數為９３﹒４，低於預期的９３﹒８，亦較上次的
９２﹒６為低，反映當地商業信心疲弱。
　　歐元短線偏軟但在１﹒１７３０附近喘定，亦是見近兩個月低位及四連跌之後高收，即市或
可上試１﹒１７但估計沽壓會重現，短期仍然以下行風險較大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６９５　　　１﹒１６００　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７１００　　　０﹒７０００　　　０﹒７１３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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