【螞蟻上市】螞蟻集團最快下周二闖關，國慶假後招股１０月底掛牌

全球最大獨角獸、阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）快將招股，螞

蟻擬最快下周二（２９日）尋求通過港交所（００３８８）上市聆訊，國慶假期（內地為１０月

１日至８日）後啟動路演及招股，１０月底掛牌。

外電早前報道，螞蟻香港上市擬集資１７５億美元，不會尋求基石投資者。Ａ＋Ｈ上市則預

計集資３５０億美元，料成為全球歷來最大規模ＩＰＯ。《香港經濟日報》

