《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒１％，料樓價快將尋底成功

《經濟通通訊社２５日專訊》反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報
１７６﹒５９點，按周跌０﹒１％，ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒３１點，亦按周跌
０﹒０１％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，上述兩項數字跌幅持續收窄，相信樓價
快將尋底成功。隨著第三波疫情進入尾聲，二手交投持續轉旺，展望中秋前後將重拾升軌。
黃良昇指出，近四次跌幅計，ＣＣＬ分別按周跌１﹒２１％、０﹒７２％、０﹒６２％及
０﹒１％，而ＣＣＬ（中小型單位）則按周跌１﹒１４％、０﹒９１％、０﹒５５％及
０﹒０１％。樓價跌幅持續收窄，兼且兩大指數同樣連續四周企穩１７７點水平附近，相信快將
尋底成功。
＊大型屋苑樓價有望率先止跌＊
中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒８１點，按周升０﹒０３％，上周
四大整體指數齊跌後，ＣＣＬ Ｍａｓｓ今周微升，兼連續四周企穩１８０點水平，大型屋苑樓
價有望率先止跌回升。
ＣＣＬ（大型單位）報１７２﹒８５點，按周跌０﹒５６％，連跌三周共１﹒５７％，繼續
尋底。
＊九龍指數繼續尋底＊
港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒８１點，按周升３﹒０３％，升幅為４５周最大，連跌兩
周後觸底反彈。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７２﹒９７點，按周跌１﹒７３％，連跌兩周共
２﹒６５％，繼續尋底。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８９﹒５１點，按周跌１﹒０４％。新界
西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６５﹒４１點，按周跌０﹒０２％。
新界東及新界西指數連升兩周後正常回軟，分別企穩１９０點及１６５點，未有重返四周前
低位，相信已成功尋底。港島指數早前急跌兩周後，今周升幅顯著，加快尋底過程。九龍指數連
跌兩周，繼續找尋自己底位。四區樓價先後尋底，由新界兩區開始，再由港九市區接力，相信整
體樓價即將完成尋底，中秋前後有望重拾升軌，將於１０月下旬公布的指數開始反映。（ｃｌ）
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