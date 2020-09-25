《小傳日記》市場仍呆滯，魚缸續尋底；恒大疑爆煲，內房跌到痛！

《小傳日記》隔晚花旗國指數跳高，香江魚缸今朝都特別精神，高開１１４點到２３４２５

點，不過之後Ａ場走軟，港股都要慘慘走軟返，主要由內房佬、同中資金融佬累市！早段魚缸收

跌４８點報２３２６２點。中午之後大市曾經轉燈，不過好快就無支持又倒跌，更見全日低位２

３１２４點，之後魚缸似有啲支持，上返２３２００點至２３３００點之間徘徊，大市最終埋單

都要潛水，收跌７５點報２３２３５點，國企指數收低６８點報９３０２點；恆生科技指數再失

七千關，潛水１３５點報６９１８點。主板成交量微跌至１１６７﹒３３億銀。

Ａ場方面就齊齊跌落，上證綜合指數收跌３﹒７６點報３２１９點，成交２２０６﹒７４億

人仔。深證成份指數收跌２﹒４３點報１２８１４點，成交３４８７﹒０３億人仔。兩市成交達

５６９３﹒７７億人仔，比上日少咗超過一成六。

重磅藍戰士分開飛，大象（００００５）仲要跳落逾１巴仙，報２８﹒２銀；而建行（００

９３９）則插水近１巴仙，報５﹒０２銀；港交所（００３８８）走低近１巴仙，報３５５﹒８

銀；騰訊（００７００）走落逾半巴仙，報５０３﹒５銀。惟友邦（０１２９９）可飛上逾１巴

仙，報７７﹒６５銀；神州移動（００９４１）則走高近１巴仙，報５０﹒３５銀。



＊恆大傳重組子公司就倒，恆大真出事內房股價洩＊



神州噚日傳出恆大（０３３３３）向廣東省人民政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目

的情況報告」，提及集團懇請廣東政府支持重大資產重組。恆大好快就出咗份聲明，澄清相關文

件同截圖憑空捏造、純屬誹謗，仲報埋警。不過都無用，佢旗下境內存續債價暴跌，仲比信貸評

級機構標準普爾將評級展望由至「負面」，恆大系公司自然畀「孖屐」拋棄！恆大蒸發逾９巴仙

，報１３﹒７８銀；恆騰網絡（００１３６）插水１９巴仙，報０﹒２５５銀；恆大車仔（００

７０８）潛水近１３巴仙，報１６﹒８２銀。

恆大咁多壞消息，內房佬都無運行，齊齊跌到痛。佳兆業（０１６３８）跪低逾半成，報３

﹒８５銀；融創中國（０１９１８）跣低近半成，報２８﹒９５銀；碧桂園（０２００７）撻低

近４巴仙，報９﹒２銀；世茂集團（００８１３）下滑逾３巴仙，報３０﹒５５銀；雅居樂（０

３３８３）碌低近７巴仙，報９﹒９３銀。



＊孖屐無料到車佬齊回吐，長假期將至新經濟下試＊



「孖屐」又跌，拖累汽車佬今日無料到。摩通話華晨中國（０１１１４）私有化機會低，華

晨碌低逾１巴仙，報７﹒２４銀；比亞迪（０１２１１）跌唔夠１巴仙，報１０３﹒１銀；獲大

和升一成三嘅吉利汽車（００１７５）跌近１巴仙，報１５﹒１８銀；廣汽集團（０２２３８）

唔見近半成，報６﹒２１銀；長汽（０２３３３）插水近半成，報９﹒０８銀。

十一長假期下星期就到，驚侵侵期間又出口術，唔少資金都決定提早離場，新經濟佬繼續無

運。小米（０１８１０）漏氣近１巴仙，報１９﹒７２銀；美團（０３６９０）潛水近３巴仙，

報２３２銀；阿里巴巴（０９９８８）跪低逾１巴仙，報２５８銀；京東（０９６１８）跣低逾

２巴仙，報２８２﹒２銀；騰訊（００７００）跌唔夠１巴仙，報５０３﹒５銀。



＊國債入富時惟券商分別，新股首掛牛軟服兩邊走＊



神州國債將會於下年十月納入富時羅素世界政府債券指數（ＷＧＢＩ），而納入時間預計會

喺出年３月正式確認，而券商佬今日都係兩邊走！中信証券（０６０３０）下滑逾２巴仙，報１

６﹒４６銀；中金（０３９０８）潛水逾３巴仙，報１６﹒７銀；中信建投（０６０６６）插水

近３巴仙，報９﹒９銀。而國泰君安（０２６１１）就炒高逾１巴仙，報１０﹒８６銀；東方證

券（０３９５８）起哄逾５巴仙，報５﹒２９銀。

Ｓａａｓ新魚毛明源雲（００９０９）今日首掛，早段拉起部分Ｓａａｓ概念佬普飛！而午

後相關股份要個別發展！明源雲今日威威炒上３０﹒７銀；比招股價１６﹒５銀高成八成六！以

每手１０００股計，唔計手續費每手賺１４２００銀！而其他Ｓａａｓ股方面，神州有贊（０８

０８３）炒高近４巴仙，報１﹒４３銀；金蝶（００２６８）起哄近１巴仙，報１９﹒３８銀。

不過新東方在線（０１７９７）要潛水逾２巴仙，報３３﹒２銀；金山軟件（０３８８８）插水

近３巴仙，報３６﹒８５銀；微盟（０２０１３）潛水逾２巴仙，報９﹒６５銀；網龍（００７

７７）下滑逾１巴仙，報１６﹒２８銀。請請！



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