《股市一周》港股插１２１９點連跌四星期，科指周挫逾６％跑輸

《經濟通通訊社２５日專訊》本周恆指續跌，主要受累美股三大指數向下，外圍不明朗因素

持績，全球新型肺炎確診宗數３２００萬人，高逾９７萬人死亡，微信禁令爭端提升至法律層面

，ＴｉｋＴｏｋ Ｇｌｏｂａｌ交易亦未知能否成事。港股方面，「大象」匯控（００００５）

或被內地納入「不可靠實體清單」消息一推之下，股價曾跌穿２８元「世記供股價」，兼創近９

年新低；美股納指下挫，香港科技股份走勢亦偏淡。恆指本周在２３１２４點至２４５４２點區

間波動，下上波幅高達１４１８點，全周挫４﹒９９％或１２１９點，收報２３２３５點，創近

四個月低，連跌四周累挫２１８６點或８﹒６％。本周日均主板成交約１１０６﹒６８億元減少

４﹒６６％。

納指本周以來累跌逾３％，科指亦跑輸恆指，全周累跌４５３點或６﹒１５％，報６９１８

點，在６８６０點至７４２２點間上落。國指收報９３０２點，全周跌５００點或５﹒１１％，

在９２７４點至９８７２點間波動。

周一（２１日），傳遭中國列入「不可靠實體清單」的匯控，全日捱沽，科技股隨納指走弱

，澳門賭廳因中國積極打擊洗錢活動嚴重缺乏港元現金，加上賭股遭大行唱淡，多個板塊走低下

恆指收挫５０４點，報２３９５０點，穿二萬四關。

周二（２２日），疫情憂慮下舊經濟股和賭股續挫，三桶油亦走低，美國商務部將對法官叫

停騰訊（００７００）旗下微信海外版ＷｅＣｈａｔ下架的要求提出異議，騰訊走低近１％，恆

指續跌２３３點。

當晚聯儲局主席鮑威爾稱會動用所有工具，以支撐經濟，美股三大指數反彈。惟周三

（２３日）匯控盤中曾跌穿２８元，尾盤有承接下錄微升，恆指全日呈上下波動格局，收升２５

點。

鮑威爾等多位官員警告經濟風險，當晚美股再急挫，本周四（２４日）手機設備板塊受累，

東亞（０００２３）售產規模不似預期，銀行股再受創，恆指收跌４３１點。

隔晚美國新屋銷售升至１４年高位，但首次申領失業救濟人數卻意外增加，美股較為波動，

港股今日上落不算明顯，受累中國恆大（０３３３３）債務消息問題，內房普遍走低，恆指收跌

７５點或０﹒３２％報２３２３５，盤中見２３１２４為全周低位。



＊匯控穿２８元後略有承接，東亞周挫近１３％＊



中國官媒記者稱「不可靠實體清單」匯控榜上有名，拖累其股價周三跌穿２００９年的「世

記供股價」，雖然中央政府其後澄清該清單無預設企業名單，但惠譽稱料美國制裁港銀名單下月

中公布，集團或成目標；成為中美磨心的匯控可謂禍不單行，全周走低８﹒８９％，報２８﹒２

元；同系恆生（０００１１）亦跌６﹒０３％，報１１２﹒２元。東亞（０００２３）宣布啟動

出售全資附屬東亞人壽的流程，不過與市場原先預期其出售業務的規模可以涉及中港銀行業務有

明顯落差，消息傳出後遭兩間大行勁劈逾三成目標價，東亞插１２﹒６４％，報１４﹒２４元。

中銀（０２３８８）挫５﹒３２％，報２０﹒４５元；渣打（０２８８８）跌８﹒２％，報

３４﹒１５元。

中國訪澳門自由行恢復，但瑞信唱淡賭股，指開放自由行不代表賭收會出現Ｖ形反彈，加上

中國積極打擊洗錢活動，賭股下挫，金沙（０１９２８）全周跌９﹒６５％，報２９﹒９５元；

銀娛（０００２７）走低９﹒６１％，報５２﹒２元；新濠國際（００２００）插１６﹒９９％

，報１３﹒５８元；永利澳門（０１１２８）走低９﹒３２％，報１２﹒２６元；美高梅

（０２２８２）挫１２﹒３６％，報９﹒３６元。



＊小米印度業務現潛在對手，全周插１０﹒６％＊



納指繼續回吐，科指股走低，小米（０１８１０）印度業務重磅，次季在該國智能手機市場

市佔排名第一，但有報道指印度首富旗下公司已要求當地供應商增加產能，以求於未來兩年生產

多達２億部智能手機，或對小米構成威脅，小米全周１０﹒５７％，報１９﹒７２元，為表現最

差藍籌。阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒３％，報２５８元，旗下螞蟻集團繼續推進上市步伐，

傳最快下周一通過港交所上市聆訊。騰訊則受累Ｗｅｃｈａｔ問題困擾，跌４﹒１％，報

５０３﹒５元。眾安在線（０６０６０）再遭軟銀減持，走低１６﹒５４％，報３７﹒３５元；

中國恆大手持恆騰網絡（００１３６）逾５４％股權，市場出於恆大現金流憂慮，恆騰全周瀉

３２﹒９％，報０﹒２５５元。

特斯拉在電池日公布的新電池技術，估計要幾年後才面世，令市場失望。在港上市的相當概

念股亦向下，比亞迪股份（０１２１１）全周挫６﹒７％，報１０３﹒１元；雅迪控股

（０１５８５）跌１０﹒２３％，報１０﹒３６元；福耀玻璃（０３６０６）跌８﹒３３％，報

２５﹒８５元；耐世特（０１３１６）跌６﹒７８％，報５﹒０９元。特斯拉行政總裁馬斯克表

示，計劃修訂電池設計，以便大幅降低電池價格，贛鋒鋰業（０１７７２）周內急跌

１６﹒６９％，報３６﹒７元。



＊新型肺炎疫情反覆，三桶油續尋低＊



新型肺炎疫情回彈，市場憂慮原油需求復甦未如理想，歐洲多個國家再次實施旅行限制措施

，限制油價漲幅，加上利比亞或將復產原油，三桶油走低，中海油（００８８３）全周挫

１０﹒２５％，報７﹒４４元；中石油（００８５７）跌７﹒５４％，報２﹒３３元；中石化

（００３８６）跌５﹒７１％，報３﹒１４元；中海油服（０２８８３）走低１０﹒３９％，報

５﹒０９元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌２﹒５％，報２﹒７３６元。

昨日網傳恆大向廣東省政府求救，懇請廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成或引發

系統性風險，甚至現金流斷裂。雖然集團發公告指有關文件屬憑空捏造，但未能挽回投資者信心

，恆大全周插１６﹒４９％，報１３﹒７８元。其他內房股普挫，融創（０１９１８）跌

９﹒３９％，報２８﹒９５元；富力地產（０２７７７）走低８﹒９３％，報９﹒１８元；潤地

（０１１０９）跌５﹒５２％，報３３﹒９元；碧桂園（０２００７）跌２﹒１３％，報９﹒２

元。（ｎｓ）

