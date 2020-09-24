《投資領域－譚家駿》揀選優質印股的三大因素

《投資領域》新冠肺炎今年上半年導致包括印度股市在內的主要股市顯著調整，不過，印股

現水平已較３月時的低位顯著反彈，投資者可趁機留意印度股市中的優質企業機遇。

然而，究竟如何界定優質企業？我們認為可留意三大因素，分別是企業管理和擁有者的質素

、企業須擁有優質業務，以及企業增長，倘若一間企業集齊三項條件，便應會獲得市場合理估值

。

首先，以企業管理和擁有者的質素為例，我們需要認真研究一家公司的擁有者和管理團隊，

花時間了解公司歷史，例如其創業過程、歷年變化和在不同經濟周期中的各項決策。

我們亦會持續觀察企業是否值得放心投資，並會不斷剔除條件不符的企業。現時，印度約有

５０００間企業，但我們認為當中只有２００間值得投資，從中挑選適合的公司。

優質業務方面，公司不單要在其所屬行業佔據領導地位，還需要產生現金和具備定價能力，

尤其是那些投資資本回報率領先同行，並且能長期維持高投資資本回報的企業。



＊投資增長合理且可持續的公司＊



至於企業增長，我們認為可投資於具備增長潛力的企業，挑選增長具可持續性且合理的公司

，而非不惜一切為增長而增長的公司。

另一方面，我們亦留意到，疫情對不同部分的經濟及企業的影響各異，亦令公司股價表現出

現分化。

在數碼、網上和遙距工作模式日漸普及的情況下，資訊科技企業的各項產品發展更加明朗化

，與此同時，其成本亦在疫情下明顯下降。

資訊科技企業的差旅成本龐大，但現時差旅活動陷入停頓，反而能夠令這些企業省下大量成

本。此外，視乎不同類型的企業，資訊科技企業的僱員流失率通常在１２％至２０％之間，而且

招聘和培訓員工的成本非常高，惟這段時間內相關成本已經降至近零。

因此，即使疫情衝擊印度經濟，但資訊科技務服企業對短期前景仍然樂觀，尤其是企業利潤

率亦受到支持。



＊必需消費品銷量獲提振＊



而由於印度當局實施防疫、抗疫措施的關係，在封城的幾個月時間內，市民需要補充食品存

貨，因此利好消費必需品企業，其中，在上一個季度，市民居家抗疫期間帶動餅乾消耗量增加，

便令印度餅乾龍頭企業的銷量大增２０％，盈利更急升１倍。

不過，非必需消費品的情況卻是截然不同。有一家公司是印度的冷氣機龍頭之一，今年的經

營環境相當的艱難，因為不少消費者推遲購買產品，導致其收入受到較大影響。本來夏季的４個

月期間是公司的旺季，但市民擔心收入不穩，所以旺季對公司營運的刺激作用不大。

公司管理層更指，由於存貨水平上升，以及消費者要求減價，預計利潤率將會急跌。由此可

見，短期內非必需消費品企業的業績勢將放緩。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

