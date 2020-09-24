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即市新聞

24/09/2020 10:00

《投資領域－譚家駿》揀選優質印股的三大因素

　　《投資領域》新冠肺炎今年上半年導致包括印度股市在內的主要股市顯著調整，不過，印股
現水平已較３月時的低位顯著反彈，投資者可趁機留意印度股市中的優質企業機遇。
　　然而，究竟如何界定優質企業？我們認為可留意三大因素，分別是企業管理和擁有者的質素
、企業須擁有優質業務，以及企業增長，倘若一間企業集齊三項條件，便應會獲得市場合理估值

　　首先，以企業管理和擁有者的質素為例，我們需要認真研究一家公司的擁有者和管理團隊，
花時間了解公司歷史，例如其創業過程、歷年變化和在不同經濟周期中的各項決策。
　　我們亦會持續觀察企業是否值得放心投資，並會不斷剔除條件不符的企業。現時，印度約有
５０００間企業，但我們認為當中只有２００間值得投資，從中挑選適合的公司。
　　優質業務方面，公司不單要在其所屬行業佔據領導地位，還需要產生現金和具備定價能力，
尤其是那些投資資本回報率領先同行，並且能長期維持高投資資本回報的企業。

＊投資增長合理且可持續的公司＊

　　至於企業增長，我們認為可投資於具備增長潛力的企業，挑選增長具可持續性且合理的公司
，而非不惜一切為增長而增長的公司。
　　另一方面，我們亦留意到，疫情對不同部分的經濟及企業的影響各異，亦令公司股價表現出
現分化。
　　在數碼、網上和遙距工作模式日漸普及的情況下，資訊科技企業的各項產品發展更加明朗化
，與此同時，其成本亦在疫情下明顯下降。
　　資訊科技企業的差旅成本龐大，但現時差旅活動陷入停頓，反而能夠令這些企業省下大量成
本。此外，視乎不同類型的企業，資訊科技企業的僱員流失率通常在１２％至２０％之間，而且
招聘和培訓員工的成本非常高，惟這段時間內相關成本已經降至近零。
　　因此，即使疫情衝擊印度經濟，但資訊科技務服企業對短期前景仍然樂觀，尤其是企業利潤
率亦受到支持。

＊必需消費品銷量獲提振＊

　　而由於印度當局實施防疫、抗疫措施的關係，在封城的幾個月時間內，市民需要補充食品存
貨，因此利好消費必需品企業，其中，在上一個季度，市民居家抗疫期間帶動餅乾消耗量增加，
便令印度餅乾龍頭企業的銷量大增２０％，盈利更急升１倍。
　　不過，非必需消費品的情況卻是截然不同。有一家公司是印度的冷氣機龍頭之一，今年的經
營環境相當的艱難，因為不少消費者推遲購買產品，導致其收入受到較大影響。本來夏季的４個
月期間是公司的旺季，但市民擔心收入不穩，所以旺季對公司營運的刺激作用不大。
　　公司管理層更指，由於存貨水平上升，以及消費者要求減價，預計利潤率將會急跌。由此可
見，短期內非必需消費品企業的業績勢將放緩。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事　譚家駿》

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