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即市新聞

25/09/2020 10:00

《投資新視野－鄧嘉南》中國從疫情復甦的增長潛力

　　《投資新視野》中國是首個面對新冠病毒疫情的國家，有官方媒體稱之為「閉卷考試」，而
多個國家或地區則面對一場「開卷考試」，透過參考中國的情況以制訂控疫措施。外界特別關注
中國如何重啟經濟，並設法避免令疫情再次爆發。現時全球密切注視中國經濟可能出現的Ｖ型復
甦。中國股市在今年已錄得雙位數字的增長，遠超美國、歐洲及日本等市場；固定收益市場也同
時造好，表現穩健，而且中國股票及債券與其他主要資產類別相關性偏低，令投資中國的理據更
加強健。
　　綜合現時的市場預測，中國全年估計將錄得１﹒８％的正增長，並有望在２０２１年增至
８％。由於美國第二季經濟增長顯著放緩，因此從技術層面來說，中國有可能在該季成為全球最
大經濟體。而且中國的防疫能力較其他已發展市場為高，因此在經濟增長方面受到的影響也會相
對較低。
　　中國以相對溫和的政策措施以配合其增長軌跡。根據官方數據，中國的貨幣和財政措施，只
佔國內生產總值略高於３％的水平，而財政赤字增加（包括通常用於基建融資的預算外財政活動
）則佔國內生產總值的１７％。中國的工業生產已大致回復正常；嚴格遵守全國衛生規定，個人
防護設備（主要是口罩）供應充足，加上廣泛檢測及科技的應用（例如紅外線體溫檢測器）均有
助重建民眾信心及推動復工進度。儘管供應趨於正常，但消費減少令出口需求下降，影響個別行
業，包括汽車、汽車零件及智能手機，其產量約為疫情之前的８０％至９０％。另外，房地產市
場亦見復甦；電子商貿及網上業務是今次疫情中的受惠行業，而當中冒起的大型企業也可為未來
發展提供方向。
　　中國市場不乏增長迅速的企業，估值遠低於全球同業（特別是美國），顯示中國市場可獲重
新估值的潛力。我們認為支持中國增長轉型的趨勢及改革不僅將會延續，在不同方面更會加速發
展。中國股市現時的規模為全球第二大，僅次於美國，而且中國有其獨特的增長主題。在機器人
及電動車等主要技術也穩佔領先位置，亦是美國以外唯一擁有數家大型及超大型科技公司的國家
。現時中國在人工智能方面的投資約佔全球開支的三分之二，隨著中國的投資超越其他國家，這
股增長動力應能持續。
　　目前，中國經濟持續迅速復甦，雖然仍有不利因素的影響，包括：中美之間的緊張局勢，但
長期而言，中國和區內的強大增長潛力將形成一股持續的長期趨勢。由於中國計劃在未來十年於
國內進行巨額投資，相信這個增長引擎將強勁反彈，有望繼續提供可觀的回報。
《晉達資產管理大中華零售業務主管　鄧嘉南》

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