《鍾之日記》恒大求救疑雲，驚見股債雙崩

《鍾之日記》９月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股反彈，科技股走勢向好，帶動亞洲股市早段氣氛，港股今早高開１１４點後一度高

走，盤中曾見２３４９５點，惟隨後立即由升轉跌，午後跌勢加劇，並曾跌１８６點，創四個月

低位，最終恆指收報２３２３５點，跌７５點或０﹒３２％，主板成交１１６７﹒３３億元。

昨日（２４日）一份疑似是中國恆大（０３３３３）懇請廣東政府支持重大資產重組的報告

在內地瘋傳，報告指倘子公司恆大地產未能完成上市，或引發集團系統性風險，甚至現金流斷裂

。儘管中國恆大已迅速回應指有關文件屬憑空捏造，並已向公安機關報案。不過，敏銳的市場資

金正在快速撤出恆大系，中國恆大（０３３３３）全日大跌９﹒５％，報１３﹒７８元，創４個

月收盤新低，子公司恆騰網絡（００１３６）暴瀉１９﹒１％，報０﹒２５５元，恆大汽車

（００７０８）連跌７日，今日挫１２﹒８％，報１６﹒８２元。

標普最新將中國恆大的評級展望下調為負面，恆大旗下多隻境內債暴跌，「１９恆大０１」

盤中一度觸發臨時停牌，午後再跌幅再擴，收市暴瀉２７﹒３％，每百元債券價值僅剩７２元人

民幣，成交高達５﹒２億元人民幣；「１９恆大０２」更大跌３０％，觸發二次停牌。

這份疑似「求救文件」對廣東政府打出了「維穩牌」，稱恆大擁有７９２個項目，覆蓋

２２９個城市，在建工程１﹒２３億平方米，共解決就業３３１萬人，若恆大陷入危機，將直接

導致嚴重的就業問題，逾２００萬業主面臨工程爛尾或無法收樓的風險，影響社會穩定。

其他內房股亦跌幅顯著，融創中國（０１９１８）瀉５﹒２％，碧桂園（０２００７）挫

３﹒９％，萬科企業（０２２０２）跌３％，華潤置地（０１１０９）跌２﹒６％，中海外

（００６８８）走低２％。



＊滬綜指周挫３﹒６％＊



祖國股市今早隨外圍回升，惟其後倒跌，券商板塊連翻發力護盤，滬綜指午後亦一度翻紅，

但收市仍軟０﹒１２％，報３２１９﹒４２點，本周累挫３﹒６％，周跌幅創７月中旬以來的逾

兩個月大。深綜指全日收跌０﹒２３％。

周末前市場保持觀望，兩市總成交５６９４億元人民幣，按日減少１６﹒２％，為今年５月

２６日以來的４個月最低。外資上日大幅淨流出逾１２０億元人民幣後，今日續通過陸股通淨沽

出１２﹒９２億人民幣，且為連續第５日錄淨流出。



＊傳螞蟻下周闖關，港交所阿里冷靜＊



外電引述消息指，股民望穿秋水、全球最大獨角獸螞蟻集團最快在下周一（２８日）尋求通

過港交所（００３８８）上市聆訊。

螞蟻集團計劃在香港及內地上市。此前已有本地傳媒報道，螞蟻集團擬最快下周二

（２９日）尋求在港通過上市聆訊，國慶假期（內地為１０月１日至８日）後啟動路演及招股，

１０月底掛牌。螞蟻集團首席執行官胡曉明表示，上市後面向未來，集團最重要的事是投資技術

，將進一步提升自主創新能力。

據報螞蟻香港上市擬集資１７５億美元，不會尋求基石投資者。Ａ＋Ｈ上市則預計集資

３５０億美元，有望成為全球歷來最大規模ＩＰＯ。另據《中國證券報》報道，５隻參與戰略配

售螞蟻集團新股的基金凌晨開賣便遭瘋搶，開賣１小時賣出１０２億元人幣。

港股將迎來金融科技旗艦，料港交所將直接因而受益，惟大市午後偏軟，港交所亦微跌

０﹒５％。而母企阿里巴巴（０９９８８）亦由升轉跌１﹒１％。

隔晚美股小幅反彈，科技股造好。惟本港的新經濟股未有跟隨轉勢，美團（０３６９０）挫

２﹒８％；京東（０９６１８）日前與新疆自治區政府簽署戰略合作框架協議，自治區副主席希

望雙方在現代物流、商貿流通、跨境電商等領域全面加強合作，京東今日收挫２﹒２％；小米

（０１８１０）跌０﹒６％，２０元關得而復失；騰訊（００７００）亦軟０﹒３％。



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