《神州縱橫－凌昆》中美經濟戰升溫中變數多

《神州縱橫》最近中美對抗升溫令各方關注。在大選前特朗普政府已預料會不斷加大打壓中

國力度，但具體進程如何仍值得研究，因要由此確定實質影響有多少。



＊世貿判美國關稅違法＊



中美間經貿關係最近發生的重要事件之一是，世貿裁定美國對華徵收２０００億美元入口的

懲罰性關稅違法。這當然不會有實質性影響，美國不會因而改變政策，但裁決仍然有重要地緣戰

略意義。一是在中美貿戰中美國做法遭到國際權威機構否定，讓中國佔了道德高地。二是在國際

上弘揚了多邊主義旗幟，壓制了一下美國單邊主義霸權主義氣燄，令美國被孤立，也加大了美國

內部對貿戰不同意見者之間的分化。特朗普對此自然十分不滿，指責世貿偏幫中國，還說一直不

喜歡世貿，事件或會對美方有「幫助」，暗示美國有可能如他之前所說必要時退出世貿。事實上

若美國退出是可喜之事，會少了個干擾運作者及改革的大障礙。退出國際協議及組織對特朗普來

說已是家常便飯，希望他這次真的痛快地再做一次。另一重要及熱熾的中美對抗領域是科技戰，

包括加強對華斷供和禁制ＴｉｋＴｏｋ在美營運等。斷供是想通過科技及其產品的禁用來阻礙華

為發展，特別是在晶片製造上是中國科技產業的軟肋，故不少人擔心會影響華為及中國的發展。

這在短期或會引起一定的干擾，但長期卻屬利好，正如Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ所說：這將促成中

國在晶片上的自給自足，對美國非常不利。



＊美企將蒙受巨損＊



對美國企業來說，斷供不單在短期會損失大筆生意（可以千億美元計），在長遠機會成本損

失更大：會失去世界最大市場和發展空間、動力，同時還會迫出一個強勁的競爭對手，乃賠了夫

人又折兵的後果。據報一些歐洲著名電子企業不單不對華斷供，還將加大在華投資及業務。無疑

美國禁令對歐洲是個機遇，可望至少部分填補美方市場份額。即使這會招到美國報復，但從長遠

商業角度看歐洲電子企業若被迫在中美間選邊，理應靠向中國。歐洲可以反制美國保護歐洲市場

，加上中國及周邊市場和中國的加工出口所需，將遠勝美國市場容量。同時歐洲還可借助中國市

場及產能提升對美競爭力。此外，華為等必將找出應對方法，一方面盡量增加儲備以延長供給期

，另方面以新技術替代，如推出雲手機等。反看美國一面加強禁制，另方面卻又不斷給出暫免批

准，令美企可至少部分供貨。這顯示美國想脫勾，卻礙於實際利益不能一步到位，如此便為中國

帶來多些應變時間。ＴｉｋＴｏｋ案例則另有特色，是中國禁止核心技術出口。由於事態尚在發

展中，結局為何且拭目觀之。《資深評論員 凌昆》



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