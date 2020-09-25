《股林淘金－林家亨》兩黨紓困再談判，港美股市望反彈

《股林淘金》美國昨天（２４日）公布的每周失業及累積失業申報人數皆高於市場預期，但

新屋銷售量高於市場預期。美股早段窄幅拉鋸，之後市場傳出美國兩黨再為新一輪的紓困方案作

談判，希望收窄分歧，美股中段上升，尾段回落，道指收市報收上升５２點，納指報收升３９點

。市埸氣氛有所改善。

預計今日（２５日）港股早段呈現反彈，主因是恆指連續３天處於保歷加通道底線之下，形

成超賣，將有技術性的反彈。過去一月疲弱的內房股跌勢應可收斂，短線有機反彈，瑞信及

ＣＬＳＡ調升比亞迪（０１２１１）目標至１２５元及１３０元，股價應該反彈，可以吼低位入

貨！另外昨天有媒體傳出恆大（０３３３３）之財務有困難，昨晚恆大已出公布澄清是謠言，其

股價今天或受影響！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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