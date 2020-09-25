【恒債漩渦】恒大拒認求救，惟資金誠實，內房龍頭慘遇股債雙崩

《經濟通通訊社記者楊英傑２５日報道》今年３月被評為全球地產商首富的許家印，近日資

本動作頻頻，不禁令外界擔憂，恆大集團（０３３３３）這個資產負債比率超過８６％的王國是

否出現資金鏈問題。

昨日（２４日）一份真實性存疑的文件在網上流傳，令資本市場炸了鍋，該份文件下款為「

恆大集團有限公司」，內容為懇請廣東省政府支持恆大地產回Ａ上市的重組方案，文件提到，倘

重組未能完成或引發恆大系出現金融風險，甚至現金流斷裂。中國恆大迅速公告回應有關文件屬

憑空捏造，已向公安機關報案。



＊「求救文件」：恆大地產無法上市可致集團崩潰＊



根據該份疑似「求救文件」顯示，中國恆大截至６月底，有息負債餘額共８３５５億元（人

民幣．下同），來源包括銀行貸款、信託機構借款、債券等等。記者再翻查中國恆大半年報，同

期負債總額達到１﹒９８萬億元，資產負債比率高達８６﹒２３％（見另表），表面上看兩項數

據並沒去到互相矛盾的地步。

「求救文件」指出，如果恆大地產不能按時完成重組，可能導致其現金流斷裂，從而引發恆

大集團債務違約，產生金融系統性風險。

文件內容更打出了「維穩牌」，稱恆大擁有７９２個項目，覆蓋２２９個城市，在建工程１

﹒２３億平方米，共解決就業３３１萬人，若恆大陷入危機，將直接導致嚴重的就業問題，逾２

００萬業主面臨工程爛尾或無法收樓的風險，影響社會穩定，同時亦會引發股民大規模維權，因

殼股深深房Ａ（深：００００２９）至今已經停牌４年。

盡管中國恆大強調文件不實，但是市場卻認為「空穴來風，未必無因」。截至今日中午收市

，中國恆大股票大幅波動，低開倒升再轉跌，半日收市跌３％，報１４﹒７６港元，子公司恆騰

網絡（００１３６）暴跌１７﹒５％，恆大汽車（００７０８）瀉１３﹒９％。

至於債市方面，恆大境內債表現更為慘烈，其中「１９恆大０１」債券價格暴跌

２０﹒９％，半日成交金額高達驚人的２﹒０８億元，而在上周五（１８日）該債全日成交只有

８１７萬元，增長超過２４倍。「１９恆大０２」價格半日崩３１％，「２０恆大０２」價格插

水２６﹒３％，「１５恆大０３」價格重創２１﹒７％。



＊樓盤七折、力推恆馳，花樣百出疑為自救＊



恆大為力證集團財政沒有問題，拋出了一系列數據，稱公司首８個月累計合約銷售金額約達

４５０６億元，按年增長約２１﹒８％，按全年６５００億銷售目標計算，其上半年已完成全年

業績目標的６９％。同時，截至６月３０日，現金餘額仍有２０４６億元，「公司運營相當穩健

」。

不過近日恆大系異動頻頻，令外界起疑。據內媒報道，許家印在本月初的營銷大會中宣布，

恆大全國樓盤一律打７折，同時給予總部和地區高管額外９６折的簽批權限，恆大還將銷售目標

提高至８０００億元，要求在９月及１０月的銷售旺季，單月銷售額衝刺千億。恆大不惜惹怒其

他競爭對手，都要採取極其激進的銷售策略，市場分析是為了加速資金周轉，將現金盡快回流傍

身，這和萬科（０２２０２）（深：０００００２）兩年前提出的「活下去」策略不謀而合。

在中國當局監管下，恆大發債愈來愈難，需要獨闢蹊徑尋找融資生路，就在此時「恆馳汽車

」橫空出世，並於數日內在香港家傳戶曉。恆大子公司恆大汽車原名「恆大健康」，今年６月傳

出要研發電動車，７月便改名恆大汽車，８月初推出恆馳汽車共６款新車型，相關廣告在香港各

大媒體洗腦式播放。在這３個月內，恆大系為公司股價陸續釋放動能，截至８月底恆大汽車市值

較去年底增長了近２﹒６倍。在炒作新能源車概念後，恆大汽車於本月中提出配股方案，募資約

４０億元，其後公司股價一路洩氣，截至昨日恆大汽車連跌６日，累計市值蒸發四分一。

另外，據外電最新報道，中國恆大分拆物業管理業務已獲港交所批准，為公司籌集急需的資

金鋪平道路，有關業務估值為１１０億美元。



＊「三道紅線」限制舉債，內房未來更艱難＊



內地房地產公司被指是潛藏債務危機，不少開發商於今年傳出債務問題，但是中國監管部門

仍堅持地產商要積極去槓桿。綜合內媒報道，當局於月前對房企債務指標設置了「三道紅線」，

包括剔除預收款後的資產負債率大於７０％、淨負債率大於１００％，及現金短債比小於１倍，

至於拿地銷售比以及經營性現金流也將作為重要指標。住建部及人行上月在北京召開重點房地產

企業座談會，要求包括恆大在內的１２家一線房企在９月底前提交降負債方案。

據外電分析，「三道紅線」政策立竿見影，截至昨日（２４日），內房企業本月僅發行了逾

３０億美元的海外債券，較上月發行量下降近五成，創４個月來新低。

國盛證券固收首席分析師楊業偉發表報告稱，在「三道紅線」的約束之下，房地產總體負債

增速將放緩，開發貸將明顯收縮，房企發債速度也將放緩，資金來源將更為依賴銷售回款。楊業

偉提出，房地產企業未來償債壓力較重，而融資新規的推出將使房企資金鏈進一步承壓，前期槓

桿高企的企業將受明顯影響。

