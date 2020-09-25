《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，本港今日新增約２宗新冠肺炎確診個案，預料連續５
日回落至單位數字，而２宗新個案均與之前個案相關。
衞生署衞生防護中心昨天（２４日）公布，截至９月２４日零時零分，本港新增７宗確診個
案，其中４宗輸入，３人由菲律賓抵港，１人由英國抵港；餘下３宗本地感染，均與之前個案有
關。至今本港個案累計５０５７宗（包括５０５６宗確診個案和一宗疑似個案）。（ｃｌ）
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25/09/2020 10:39
【新冠肺炎】消息：本港新增約２宗確診，均與之前個案相關
《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，本港今日新增約２宗新冠肺炎確診個案，預料連續５
日回落至單位數字，而２宗新個案均與之前個案相關。
衞生署衞生防護中心昨天（２４日）公布，截至９月２４日零時零分，本港新增７宗確診個
案，其中４宗輸入，３人由菲律賓抵港，１人由英國抵港；餘下３宗本地感染，均與之前個案有
關。至今本港個案累計５０５７宗（包括５０５６宗確診個案和一宗疑似個案）。（ｃｌ）
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