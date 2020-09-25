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25/09/2020 07:53

《神州民企》恒大（０３３３３）指網上流傳謠言憑空捏造，已報案

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國恆大集團（０３３３３）公布，近日網上流傳有關恆大地
產重組情況的謠言，相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對其造成嚴重的商譽損害。
　　該集團強烈譴責，已向公安機關報案，堅決用法律維護公司合法權益。（ｗｈ）

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