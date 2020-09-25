《日入而息》恒大股債挫，國債納入富時，螞蟻Ａ股上市引社保基金

《今天重點》﹡恆大資產負債率８６％，據報有息負債逾８０００億；網傳恆大報告債務牽

連廣，債主民行Ａ微跌山東高速挫；恆大拒認求救，惟資金誠實，內房龍頭

慘遇股債雙崩

﹡報道指社保基金將投資於螞蟻集團Ａ股ＩＰＯ；外電表示螞蟻集團最快尋求

下周一進行香港上市聆訊；據報兩隻螞蟻Ａ股戰略配售基金開賣１２小時募

集完成

﹡富時羅素指中國國債明年１０月加入世界政府債券指數；國債入富時間表確

定，潘功勝稱繼續完善政策與制度；匯豐指國債入富，料帶動最多千五億美

元資金流入；連平：國債入富有助國內企業融資，提升人民幣國際化



《即日市況》﹡港股收跌７５點報２３２３５點再創約四個月低，科指挫近２％



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１％周挫３﹒６％，成交大縮創４個月低



《美元匯價》﹡歐元短期仍然以下行風險較大；歐元最新報１﹒１６３３╱３７，日圓最新

報１０５﹒４７╱４８



《公司業績》﹡薈萃國際（０８０４１）全年虧損擴大至２５６７萬元，不派息

﹡豐盛服務（００３３１）年度多賺不足１％，末期息１４﹒４仙增２１％

﹡Ｏｋｕｒａ（０１６５５）全年盈轉虧蝕６３﹒６億日圓，不派息



《公司資訊》﹡外電表示螞蟻集團最快尋求下周一進行香港上市聆訊；據報兩隻螞蟻Ａ股戰

略配售基金開賣１２小時募集完成

﹡上商中期綜合溢利按年跌１８﹒１％，淨息差收窄０﹒３個百分點

﹡中國華融（０２７９９）發行２﹒５億元次級擔保永續證券

﹡日贏控股（０１７４１）購買三分股票掛勾票據，涉１５００萬元

﹡明源雲（００９０９）繼續秉持優質服務理念，專注產品和技術創新

﹡京東（０９６１８）與新疆人民政府合作，提升當地產業數字化

﹡法諾集團（０８１５３）終止收購深圳法諾新能源汽車５５％股權

﹡建業新生活（０９９８３）斥１７００萬元人民幣收購河南濟源保潔公司

５１％股權

﹡利嘉閣夥中銀香港（０２３８８）推網上申請按揭

﹡恆地（０００１２）西半山舊樓申強拍，估值６﹒６億

﹡報道指李澤楷旗下收購公司Ｂｒｉｄｇｅｔｏｗｎ申請美國上市

﹡匯豐委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管

﹡橋英控股（０８４６２）與金融理財培訓服務公司訂備忘錄

﹡交通銀行（０３３２８）發行３００億元人民幣無固定期限資本債券

﹡虎都（０２３９９）近期正進行收購討論，收購公司主要從事線上線下交易

服務

﹡漢港控股（０１６６３）主要股東汪林冰購入７０﹒２萬股公司普通股

﹡凱普松國際（００４６９）每手買賣單位由４０００股股份改為８６萬股股

份



《國企紅籌》﹡中信國際電訊（０１８８３）與應科院共同研發糅合擴增實境技術的操作及

維護方案

﹡天業節水（００８４０）主要股東新疆生產建設兵團被美國納入制裁名單

﹡中國光大控股（００１６５）蔡允革辭任董事會主席，已委任趙威接任

﹡越秀交通基建（０１０５２）８月附屬公司項目路費收入按年升３２％

﹡浙江滬杭甬（００５７６）擬把杭徽高速公路道路收費權於上交所上市



《神州民企》﹡恆大資產負債率８６％，據報有息負債逾８０００億；網傳恆大報告債務牽

連廣，債主民行Ａ微跌山東高速挫；恆大拒認求救，惟資金誠實，內房龍頭

慘遇股債雙崩



《中國要聞》﹡國資收購上市公司愈趨謹慎，一個月內謝絕５單殼生意

﹡三道紅線阻內房再融資，房企本月海外發債額腰斬近半

﹡習近平稱「十四五」規劃編制工作網上徵求意見效果好

﹡浙江下月執行大額現金管理，取３０萬元提前１天預約

﹡中投去年境外投資淨收益率１７﹒４％資產破萬億美元

﹡首家中外合資理財公司匯華理財獲准在滬開業

﹡中物聯表示首８個月進口物流需求增，工業物流由負轉正

﹡中證協首公布券商公司債執業能力排名，信證等獲Ａ類

﹡山西擬組建華新燃氣集團，啟動新一輪燃氣資源整合

﹡騰訊雲獲區塊鏈國際標準立項，成為該領域全球首例

﹡人行９００億逆回購利率持平，本周放水４８００億

﹡丹麥養老基金反對中國侵犯人權，將盡沽５億中國資產

﹡上海港將攜手螞蟻鏈推動全球智慧港口建設

﹡德勤料２０２５年亞州移動消費比１９年增長三倍以上

﹡螞蟻鏈帳戶規模超過１０億，日交易量亦為１０億

﹡中國國債納入富時指數，匯豐料增加環球投資者參與

﹡國債入富時間表確定，潘功勝稱繼續完善政策與制度

﹡華為表示鯤鵬服務器出貨量市場佔有率已超５０％

﹡中國８月進口巴西大豆同比增２２％，佔總量八成五

﹡中國對美國進口聚氯乙烯進行反傾銷立案調查

﹡字節跳動成立平安百草公司，業務包括電視節目製作

﹡螞蟻推區塊鏈平台Ｔｒｕｓｐｌｅ，助小微企跨境貿易；報道指社保基金將

投資於螞蟻集團Ａ股ＩＰＯ

﹡ＴｉｋＴｏｋ表示員工的政治關係不會影響用戶數據安全

﹡深交所與廣西簽署合作協議，強化股權債權工具應用

﹡中證監表示對上市公司再融資實施分類審核；部分上市公司投資者互動平台

披露誤導信息；中證監批准開展短纖期貨交易，１０月１２日交易；中證監

已要求國聯、國金證券提供內幕信息知情人名單

﹡外匯局表示中國第二季服務貿易逆差２９５億美元；６月末中國對外金融淨

資產２﹒２萬億美元

﹡英國智庫表示上海首次躋身全球金融中心前三名

﹡中國駐紐約總領館被指是間諜中心，中方斥造謠污衊

﹡華為東莞研發實驗室起火，當地政府稱稍後正式回應



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％五連跌，台積電釋出３納米量產目標



《其他消息》﹡民陣與網民發起十一遊行，警方或以２５００警力應對

﹡藍韜文稱非常關注黃之鋒被捕

﹡金融服務業創職位計劃下周三起接受申請

﹡政府「洗衣業抗疫資助計劃」共批出８５００萬元資助

﹡張建宗稱政府會將１２港人家屬訴求向內地當局反映

﹡林鄭不吐不快，反問客觀界定「傳媒代表」怎會變成打壓新聞自由

﹡通訊辦表示衛星電視共用天線系統升級資助計劃１１月結束

﹡逾３０間純網媒已登記新聞發布系統，用戶才獲邀出席政府記者會

﹡鄧炳強稱新修訂便利真正採訪記者，尊重新聞自由惟不能影響執法

﹡２６歲地盤工包圍警總期間涉暴動及普通襲擊判囚４年

﹡警方反對十一遊行，民陣將上訴

﹡聶德權稱公務員宣誓擁護基本法，違反誓言可被革職

﹡本港６月平均工資率按年升１﹒３％，增幅近十年最低

﹡迪士尼樂園今重開，市民歎竹篙灣用地被收回可措

﹡羅致光拒評最低工資會否凍結，稱委員會未提交報告

﹡大埔滘段住宅地招標，華坊諮詢料可售５－６億元

﹡第一太平戴維斯料第四季豪宅市場將充滿挑

﹡深股通額度全日用６﹒７億元；滬股通額度全日流走逾２億元，外資淨流出

近１３億

﹡香港航空推出兼職機組人員計劃，１２００人工資津貼將減３０％

﹡羅兵咸永道表示上半年ＴＭＴ行業投資數量及金額見３年新低

﹡金發局啟動「金融服務業創職位計劃」，下周三起接受申請

﹡中原十大屋苑周末預約睇樓量按周升４﹒５％



《新冠肺炎》﹡本地新增２宗確診個案，連續五天錄單位數字

﹡美國三州份單日新增病例創新高，法國新病例同創新高

﹡恆生慈雲山分行及流動分行將於下周一恢復營業

﹡醫管局員工陣線建議罷工醫護勿個別回覆局方來信

﹡衛健委官員預計明年中國疫苗年產能達１０億劑

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