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即市新聞

23/09/2020 10:21

《股林淘金－林家亨》美股拖累恒指，短炒藍籌新經濟

　　《股林淘金》上周五（１８日）經歷了美國四重結算日後，三大指數均轉弱。今周一（２１
日）美股同樣欠缺上升動力，恆指受到拖累，延續昨天的跌幅，昨早（２２日）低開１１１點
（２３８３９），早市一度回升，但奈何２３９００點左右的阻力位強勁，突破後未能站穩陣腳
，最後在保歷加通道底部２３８００水平。
　
　　自上周美股和港股的跌幅，全皆因市場對後市的不明朗。先有四重結算臨近，後有２０００
億美元的基金公司股票資產將會作資產配置再平衡。相對９月份面對的沽壓會較大。而且臨近美
國總統大選，股市應該會再稍作橫行。除非，今月內，兩議院能夠就第二次援助法案達成共識，
否則近月難有較大的升浪。
　
　　以黃金分割法來分析３至７月的一輪升幅，第一個支持位在２４６２６，第二個支持位會在
２３２９５。現在已經跌出第一個支持位。所以建議投資者以第二個支持位作為參考。加上
ＲＳＩ指數在３１附近徘徊，接近超賣區。投資者可以在這星期選取大型新經濟藍籌股作為短炒
目標，例如阿里巴巴（０９９８８）、瑞聲科技（０２０１８）等。並預計恆指有望今星期反彈
接近２４０００點左右，同時亦可以保歷加通道中線位置２４７００左右作為離場信號，高沽低
撈。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有瑞聲科技（０２０１８）股份
　
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