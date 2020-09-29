  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2020 19:53

《再戰明天》美國舉行首場總統選舉辯論，中國公布製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２９日專訊》本港時間明早（３０日）美國總統特朗普及民主黨總統候選人
拜登出席首場總統選舉辯論，中國公布官方及財新製造業採購經理人數據。

＊美國首場總統選舉辯論＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間１：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在一個政
策顧問委員會的線上會議上發表講話。３：００ａｍ，聯儲局理事夸爾斯參加有關金融穩定性的
線上活動小組討論會並發表講話。
　　早上９：００ａｍ，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登，於克利夫蘭參加第一場總統
選舉辯論。
　　３：２０ｐｍ，貨幣及金融穩定機構（ＩＭＦＳ）舉辦歐洲央行及觀察者會議，歐洲央行總
裁拉加德將發表演講。１１：００ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利就疫情和經濟
發表講話。

＊中國公布製造業ＰＭＩ數據＊

　　在數據方面，本港時間早上７：５０ａｍ，日本公布８月零售銷售，年率料由上月負
２﹒８％擴大至負３﹒５％。
　　９：００ａｍ，中國公布９月官方綜合採購經理人指數（ＰＭＩ），料製造業ＰＭＩ由上月
５１升至５１﹒２。９：４５ａｍ，中國再公布９月財新製造業ＰＭＩ，料維持於５３﹒１水平

　　２：００ｐｍ，英國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ）終值，年率料達負２１﹒７％，季
率料達負２０﹒４％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布８月零售銷售，上月為負２３﹒１％。０５：００ｐｍ，歐盟公布
歐元區消費物價指數（ＣＰＩ）初值，年率料維持於負０﹒２％，核心ＣＰＩ初值年率則料維持
於０﹒４％。
　　８：１５ｐｍ，美國人力資源服務機構ＡＤＰ公布９月私人企業職位，預料增加６０﹒５萬
個。８：３０ｐｍ，美國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ）終值，料達負３１﹒７％。另外加
拿大公布７月國內生產總值（ＧＤＰ）季率，料由上月６﹒５％收窄至３％。　

＊新世界新創建公布業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：新世界發展（０００１７）、新創建（００６５９）。
（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】十年10月平均升近3%「股災月」只是傳統?
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】內需消費品板塊料有炒作　手機設備股個別吼入
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】港股九月挫逾千七點　十月冀22500尋支持
中國故事30/09/2020
《神州經脈》官方及財新PMI數據佳　長假前滬指微跌全月挫5%
財經熱話30/09/2020
【李小加退任】李小加年底退任傳轉戰政界　張華峰料或服務國家
投資者聯盟30/09/2020
仍揸住滿倉本地股點算好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>