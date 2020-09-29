《再戰明天》美國舉行首場總統選舉辯論，中國公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２９日專訊》本港時間明早（３０日）美國總統特朗普及民主黨總統候選人
拜登出席首場總統選舉辯論，中國公布官方及財新製造業採購經理人數據。
＊美國首場總統選舉辯論＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間１：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在一個政
策顧問委員會的線上會議上發表講話。３：００ａｍ，聯儲局理事夸爾斯參加有關金融穩定性的
線上活動小組討論會並發表講話。
早上９：００ａｍ，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登，於克利夫蘭參加第一場總統
選舉辯論。
３：２０ｐｍ，貨幣及金融穩定機構（ＩＭＦＳ）舉辦歐洲央行及觀察者會議，歐洲央行總
裁拉加德將發表演講。１１：００ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利就疫情和經濟
發表講話。
＊中國公布製造業ＰＭＩ數據＊
在數據方面，本港時間早上７：５０ａｍ，日本公布８月零售銷售，年率料由上月負
２﹒８％擴大至負３﹒５％。
９：００ａｍ，中國公布９月官方綜合採購經理人指數（ＰＭＩ），料製造業ＰＭＩ由上月
５１升至５１﹒２。９：４５ａｍ，中國再公布９月財新製造業ＰＭＩ，料維持於５３﹒１水平
。
２：００ｐｍ，英國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ）終值，年率料達負２１﹒７％，季
率料達負２０﹒４％。
４：３０ｐｍ，香港公布８月零售銷售，上月為負２３﹒１％。０５：００ｐｍ，歐盟公布
歐元區消費物價指數（ＣＰＩ）初值，年率料維持於負０﹒２％，核心ＣＰＩ初值年率則料維持
於０﹒４％。
８：１５ｐｍ，美國人力資源服務機構ＡＤＰ公布９月私人企業職位，預料增加６０﹒５萬
個。８：３０ｐｍ，美國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ）終值，料達負３１﹒７％。另外加
拿大公布７月國內生產總值（ＧＤＰ）季率，料由上月６﹒５％收窄至３％。
＊新世界新創建公布業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：新世界發展（０００１７）、新創建（００６５９）。
（ａｌ）
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