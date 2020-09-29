《小傳日記》內銀內房齊尋底，魚缸轉跌現頹勢！

《小傳日記》孖屐憧憬花旗國有望推出新一輪刺激措施，隔晚美股上揚，不過香江魚缸今日

期結日高開低走，高開１０８點後曾升至２３６０１點全日最高位，之後走勢反覆向下。晏晝Ａ

場升勢收窄，雖然有新經濟股續撐市，但魚缸仍然跌穿上午低位，尾市仲愈跌愈多，低見

２３２５６點，最終收報２３２７５，跌２００點或跌近１巴仙，北水今日開始休息，少咗購買

力，全日成交額縮到得番億８５８﹒８２銀。國貨佬低見９２７０點，創４月２日以來新低，收

報９２８１，跌１０１點或跌逾１巴仙；恆生科技指數守唔到七千點關口，報６９７７，跌１點

。

Ａ股靠穩，上證綜指報３２２４，升６點或升唔夠半巴仙；深證成指報１２９００，升

１３９點或升逾１巴仙，兩市成交升至５４５０億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）唔見近半巴仙，報３５９銀；ＡＩＡ

（０１２９９）挫逾１巴仙，報７６﹒１５銀；神州移動（００９４１）跪低逾２巴仙，報

４８﹒９５銀。噚日領市功臣大笨象（００００５）朝早都仲係威係勢咁，曾經升近２巴仙高見

３１﹒４銀，不過好快出現倒跌。另外據路透引述知情人士透露，大笨象出售法國零售業務談判

進入最後階段，大笨象最終跪低近３巴仙，報３０銀；小象（０００１１）都被拖累蒸發逾３巴

仙，報１１２﹒９銀。雖然《金融時報》引述消息人士透露，平保（０２３１８）增持係出於財

務因素考量，而非政治考慮，但平保沽壓仍然未止，盤中一度低見７８﹒８５銀創近三個月低，

收市仍降近１巴仙，七連跌報７９﹒４５銀。

恆安國際（０１０４４）逆市跳高逾２巴仙，報５６﹒４５銀，係全日表現最好藍戰士。



＊花旗或放生ＱＱ唔識彈，貸款再收緊內銀無得瞓＊



大型科網股今日普遍都腳軟，花旗華盛頓地方法院法官Ｃａｒｌ Ｎｉｃｈｏｌｓ，周日批

出臨時禁制令，阻止華府勒令將短視頻平台ＴｉｋＴｏｋ與ＷｅＣｈａｔ下架。佢星期一份書面

判詞話，華府針對ＴｉｋＴｏｋ危及國家安全的指控缺乏充足證據。不過假期臨近，缸友們都係

決定觀望下先，ＱＱ（００７００）Ｕ盤轉跌軟一格，報５０５﹒５銀。小米（０１８１０）撻

低近１巴仙，報２０﹒０５銀；美團（０３６９０）潛水逾巴仙，報２３４﹒６銀。不過阿里

（０９９８８）走高近１巴仙，報２６５﹒４銀；京東集團（０９６１８）都唔差，彈升近２巴

仙，報２９５﹒２銀。

呢排缸友們都好關注內房債務問題，神州有報道話，大型商業銀行收到通知，要求銀行壓降

、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，新增涉房貸款佔比降至三成以下。因為一旦債務爆

煲，作為債主內銀佬都甩唔到身，內銀今日都係弱過藥煲，建行（００９３９）跌至超過四年低

位，瀉逾０巴仙，報５﹒０１銀；工行（０１３９８）撻低逾１巴仙，報３﹒９９銀；中行

（０３９８８）更創自２０１１年１１月低位，走低近２巴仙，報２﹒３９銀；瑞信最新報告維

持將交行（０３３２８）Ｈ股中性投資評級，目標價維持４﹒３銀；交行唔見逾４巴仙，報

３﹒６６銀，係表現最曳藍戰士。招行（０３９６８））碌低逾６巴仙，報３５﹒７５銀。



＊內銀有新規內房又濕滯，金價無動靜金股突飆升＊



神州「三條紅線」令內房百上加斤，宜家又有傳神州監管機構要求大型商業銀行降壓，控制

個人住房按揭規模，內房股今日又再潛水。中國恆大（０３３３３）跌近１巴仙，報１６﹒５銀

；碧桂園（０２００７）挫近２巴仙，報９﹒２２銀；中海外（００６８８）跪低逾１巴仙，報

１９﹒１４元；華潤置地（０１１０９）瀉近３巴仙，報３２﹒９５銀；融創中國

（０１９１８）跌近１巴仙，報２９﹒９５銀。

金價近期都無乜動靜，維持係１８５０美元位置，但係大市風險持續，今日又高開低走，資

金流入黃金股避險。恆興黃金（０２３０３）急升一成一兼停埋牌，報３﹒７３銀；山東黃金

（０１７８７）漲逾１巴仙，報１９﹒０８銀；中國黃金國際（０２０９９）跳高逾１巴仙，報

９﹒３銀，；靈寶黃金（０３３３０）抽高逾半成，報１﹒１８銀；招金礦業（０１８１８）跌

２巴仙，報９﹒３１銀。



＊內循環消費體品真有計，民航改革現鐵鳥榮辱見＊



「十四五」預計於下月舉行，市場大方向都估緊要推「內循環」消費，好似體品股係「十一

」前都略現鑊氣，安踏體育（０２０２０）升逾１巴仙，報７８﹒６銀；申洲國際

（０２３１３）跳高逾１巴仙，報１２９﹒２銀，李寧（０２３３１）漲逾２巴仙，報

３５﹒３５元；裕元集團（００５５１）升唔夠半巴仙，報１２﹒３４銀；新秀麗

（０１９１０）抽高逾２巴仙，報７﹒６９銀。

民航網引述民航局副局長胡振江表示，要加快空域管理體制和空域精細化改革，擴大低空空

域開放，照計鐵鳥們就可以開返多小小航班，但今日表現榮辱互見，中航科工（０２３５７）飛

起近４巴仙，報４﹒４１銀；東航（００６７０）挫近２巴仙，報３﹒２８銀；國航

（００７５３）跌唔夠半巴仙，報５﹒０２銀；南航（０１０５５）跌近２巴仙，報４﹒１２銀

；中國飛機租賃（０１８４８）跌近半巴仙，報６﹒５８銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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