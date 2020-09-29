《日入而息》李小加提早退任港交所ＣＥＯ，宗教場所等防疫放寬

《今天重點》﹡李小加提早年底退任港交所ＣＥＯ，戴志堅任代理行政總裁；李小加指以港

交所目前業務發展和實力，是時候交棒

﹡林鄭月娥稱施政報告不會有大量涉及動用公帑的政策；管浩鳴周內與陳同佳

見面，拒評警方怎運用資源；不存在警隊打壓新聞自由，對利君雅事件無意

見；林鄭將率高官出席國慶活動，升旗儀式不設公眾觀禮區

﹡民主派表示留任後三大工作：支援１２被捕港人；經判斷後決定留任，陳淑

莊因個人理由不留低；１４名參與民調議員決定留任，民主派最少失３席

﹡陳淑莊因身體理由離任，強調與黨員無分歧；陳淑莊宣布退出公民黨，完成

本屆任期後告別政壇

﹡政府放寬體育隊際運動，宗教處所可容納人數最多五成



《即日市況》﹡期結日金融股拖低大市，港股跌２００點收２３２７５



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒２％科技股爆發，貨幣政策料收緊銀行軟



《美元匯價》﹡疫情施壓歐元，後市或續走低；歐元最新報１﹒１７０２╱０６，日圓最新

報１０５﹒６３╱６６



《公司業績》﹡恆和集團（００５１３）全年盈轉虧損逾１５３４萬元，不派息

﹡寶聯控股（０８２０１）全年盈轉虧蝕３６７２萬元，不派息

﹡實力建業（００５１９）年度虧損擴大至２﹒５５億元，不派息

﹡新世界百貨中國（００８２５）全年盈轉虧蝕４﹒８４億元，不派息

﹡英皇文化（００４９１）去年虧損擴大至約３﹒４２億元，不派末期息

﹡香港教育國際（０１０８２）全年虧損擴大至１﹒０７億元，不派息



《公司資訊》﹡君實生物（０１８７７）鼻咽癌藥品將向國家藥品監局遞交上市申請

﹡中通快遞（０２０５７）目標成為全球一流的綜合物流服務商

﹡寶尊（０９９９１）在港二次上市為重要里程碑，感謝投資者支持

﹡長實（０１１１３）九肚山新盤最快下月開售，涉約２６６伙；趙國雄稱有

實力同時競投中環商地及文輝道住宅地

﹡港鐵日出康城十三期項目今起招標，下月２９日截標

﹡樂風集團斥２﹒６７億收購佐敦南京街物業逾八成業權

﹡雲頂新耀（０１９５２）孖展暫３４２億，超購９７倍

﹡首都金融（０８２３９）認購１０００萬人民幣信託基金

﹡馬時亨稱兩邊我都識，冀化解康宏（０１０１９）困局

﹡高銀金融（００５３０）開市前停牌

﹡國泰工會擬明天登報爭取公眾支持，冀參與公司重組討論

﹡基金公會倡設首席獨立董事加強問責，港交所（００３８８）若有進展會適

時公布；港交所行政總裁李小加提早於年底退任，戴志堅任代理行政總裁

﹡勝獅貨櫃（００７１６）就太平船務應收帳償還計劃進行討論，或財務不利

影響

﹡報道指平保（０２３１８）增持匯控出於財務因素，而非政治考慮；平保旗

下平安壹賬通銀行今日正式開業；平安壹賬通表示試業開戶數符預期，集中

支持貿易通客戶

﹡復星旅文（０１９９２）與海南控股簽署戰略合作框架協議

﹡傳匯控（００００５）出售法國零售銀行業務進入最後磋商階段，或錄重大

虧損

﹡萬達商管實施「輕資產」戰略，明年起不再投資持有萬達廣場物業

﹡億仕登（０１６５６）間接聯營公司成立３Ｄ影像解決方案公司，集團持有

四成權益

﹡廣發証券（０１７７６）出資１﹒５億人幣設環保裝備企業投資基金

﹡錦欣生殖（０１９５１）已回購１９１﹒８萬股，涉資近１８６７萬元

﹡鑫苑服務（０１８９５）鑫苑科技投得重慶重型汽車集團鴻企物業股權

﹡嘉泓物流（０２１３０）明起招股，入場費２８７８﹒７２元

﹡中州證券（０１３７５）主要股東通過集中競價方式減持３８６９萬股Ａ股

﹡中國光大證券（香港）遭證監會譴責及罰款２５０萬元

﹡萊蒙（０３６８８）何文田新盤首批推５０伙，折實售價７８３萬起

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）董事會主席李東生行使購股權，涉３４６萬股普

通股



《國企紅籌》﹡北大青鳥環宇（０８０９５）購湖南衡陽辦公物業，涉５１５３萬元

﹡中興（００７６３）推動新型網絡模式，首家實現５Ｇ ＮＲ廣播功能

﹡航天控股（０００３１）劉眉玄辭任主席及執行董事，周利民接任



《中國要聞》﹡統計局表示失業調查覆蓋農民工，與其他指標非同步同向

﹡傳內銀新增房貸佔比須降至三成，業界稱房貸配額遭壓

﹡民航局表示全面推進民航行業北斗應用

﹡滬深交易所理事長表示支持湖北經濟高質量發展

﹡首家中證監試點區塊鏈登記托管系統落地北京四板

﹡上海出新政，治理塑料污染

﹡第四屆進博會企業商業展報名啟動

﹡工信部表示１至８月軟件業務收入同比增長１０％；８月電子信息製造業增

加值同比增長８﹒７％

﹡海航資本債息一拖再拖，持有人同意公司再延半年兌付

﹡中資行降外幣存款利率順應流動性寬鬆，結匯意願或升

﹡據報內地上半年ＡＴＭ數量減少超過４萬部

﹡內地原油進口下月起實行「先放後檢」，提升貿易便利

﹡財政部決定發行兩期儲蓄國債，最大發行額９００億元

﹡首八月全國減稅降費逾１﹒８萬億，企業銷售增速轉正

﹡吉林神華集團私募債違約，吉林鐵投提供擔保或兜底

﹡人行１０００億逆回購利率持平，節前收水１０００億；人行就修訂行政處

罰程序規定公開徵意見；人行擬建立跨部門執法合作機制，擴行政處罰覆蓋

面

﹡日本傳聯美、德等國管制先進技術出口，防中國作軍用

﹡王毅稱以為自己拳頭大就破壞規則的人終將被時代拋棄

﹡百度涉系統性經營賭博廣告業務，高管及代理商被捕

﹡海南多項准入清單年內公布，或向菲傭等放開勞務市場

﹡中國力挺ＷＴＯ專家組意見，惟裁決已無意義

﹡盛松成稱人行已退出常態化干預，匯率制度沒必要大改

﹡螞蟻再回應與銀行渠道之爭：客戶不同，提供錯位服務；第三隻螞蟻戰略配

售Ａ股基金提前售罄

﹡報告指中國網民規模達９﹒４億，互聯網普及率上升；逾２０％內地網民稱

其個人資料曾遭外洩

﹡成都市與華為合作，共建城市綜合智能體

﹡政府顧問表示中國實現「雙循環」戰略需要進行大量改革

﹡畢馬威表示內地和香港將成今年全球ＩＰＯ首選市場

﹡外匯局表示８月中國服務貿易逆差１３５億美元；６月末中國銀行業對外淨

負債１２６４億美元

﹡外交部表示反對印方在爭議區開展軍事基建



《寶島快訊》﹡台股平收，報１２４６７﹒７３點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱施政報告不會有大量涉及動用公帑的政策；管浩鳴周內與陳同佳

見面，拒評警方怎運用資源；不存在警隊打壓新聞自由，對利君雅事件無意

見；林鄭將率高官出席國慶活動，升旗儀式不設公眾觀禮區

﹡民主派表示留任後三大工作：支援１２被捕港人；經判斷後決定留任，陳淑

莊因個人理由不留低；１４名參與民調議員決定留任，民主派最少失３席

﹡民調顯示４７﹒１％支持民主黨議員留任，惟不過半數

﹡李慧琼稱民主派留任意料之內，料議會抗爭將更激烈

﹡梁君彥歡迎民主派議員延任，冀務實工作

﹡陳淑莊因身體理由離任，強調與黨員無分歧；陳淑莊宣布退出公民黨，完成

本屆任期後告別政壇

﹡港府正式將中區軍用碼頭移交予解放軍駐香港部隊

﹡葉建源稱按教協調查結果決定留任

﹡中聯辦表示國安法利劍高懸，絕不容許亂港者肆意妄為

﹡台灣合庫銀擬申請私銀牌照，吸引資金由香港回流台灣

﹡房委會表示新一期居屋及白居二計劃暫收２１﹒１份申請

﹡梁美芬促推失業援助金，稱民主派找到很好理由延任

﹡金管局表示疫情及中美緊張關係將對港銀構成重大挑戰；將制定氣候風險管

理監管規定，擬明年上半年諮詢業界

﹡深股通額度全日用３８﹒９億元；滬股通額度全日流走１７﹒７億元，陸股

通淨流走９０００萬

﹡港股通今起關閉，陸股通及滬深股市周四起休市，下月９日齊恢復

﹡仲量聯行表示２０２０至２０２２年豪宅新供應僅千四伙

﹡政府宣布外傭最低工資維持每月４６３０元

﹡投委會推出新專題網頁，提供財務管理支援和指引



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗確診，全部屬輸入個案

﹡醫管局表示再多１７名確診病人康復出院，１１人危殆

﹡調查指６１％受訪企業料年底前業務恢復至疫情前水平

﹡英國約４０間大學爆確診病例，英格蘭東北部疫情嚴峻

﹡特朗普稱華府將派發新快速檢測工具，國內病例或增加

﹡林鄭月娥稱本周到期的多項社交距離措施會大致延長

﹡政府料最快今宣布宗教籃球足球等活動，中秋後獲放寬

﹡運輸署表示第二階段恢復面授課堂首日交通大致暢順

﹡全港學校恢復面授課堂，教育局表示疫情反覆不可鬆懈

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