《日出而作》美股反覆低收，油價急挫逾３％，金收復千九美元

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７４５２﹒６６ 跌１３１﹒４０點╱０﹒４８％

標普５００ ３３３５﹒４７ 跌 １６﹒１３點╱０﹒４８％

納斯達克 １１０８５﹒２５ 跌 ３２﹒２７點╱０﹒２９％

倫敦富時１００ ５８９７﹒５０ 跌 ３０﹒４３點╱０﹒５１％

法蘭克福ＤＡＸ １２８２５﹒８２ 跌 ４５﹒０５點╱０﹒３５％

巴黎ＣＡＣ４０ ４８３２﹒０７ 跌 １１﹒２０點╱０﹒２３％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０５﹒６６，歐元兌美元１﹒１７４２



《最新資訊》﹡據報存貨失蹤涉內控失效，廣州浪奇已將一人移送公安

﹡Ａ股迎長假，調查指近半私募選擇重倉或滿倉過節

﹡美光上季盈利增五成六勝預期，惟首季收入預測遜預期

﹡美國９月消費者信心指數升至１０１﹒８，創六個月高

﹡日本上月零售銷售按年僅跌１﹒９％，勝預期

﹡中銀３個月定存享４﹒３厘息優惠，今截止

﹡金管局注７６﹒２６億港元，銀行體系結餘破二千五億

﹡美國總統大選首輪辯論前美股轉跌，道指低１３１點

﹡美國總統大選首輪辯論在即，美元續高位回落

﹡傳副總理劉鶴主持會議討論恆大問題，防觸發金融風險

﹡拜登夫婦公開上年報稅文件，最新勝出機率升至７８％

﹡英國下議院通過內部市場議案，上議院料年底審議法案

﹡建制防立會拉布，擬包攬１８委員會正副主席

﹡全國昨新增１９宗確診均境外輸入，２２宗無症狀感染

﹡中華汽車（０００２６）全年純利跌９２％，股息總額８﹒１元

﹡北控潔能（０１２５０）訂融資租賃，涉近６億人幣

﹡光榮建築（０９９９８）年度盈轉虧損１６４５萬坡元，不派息

﹡何超賢入稟高院，要求就何鴻燊遺產委任遺產管理人

﹡君實生物（０１８７７）獲藥物使用涉不逾８８００萬美元加提成

﹡協鑫新能源（００４５１）近６億人幣售光伏電站，料蝕２億人幣

﹡拉夏貝爾（０６１１６）建議終止回購Ａ股股份

﹡金馬能源（０６８８５）啟動首次公開發行Ａ股上市，未定方案

﹡阿里巴巴本地生活業務用戶２﹒９億，盒馬同店銷售按年增３２％

﹡冠軍科技（０００９２）收到擬就前董事不當行為提訴訟通知

﹡南華資產（０８１５５）要求覆核上市委員會決定

﹡思捷環球（００３３０）全年度虧損擴大至近４０億元，不派息

﹡首創環境（０３９８９）發境外優先股，籌逾１６億元

﹡偉俊集團（０１０１３）發２３４８萬元可換股債券，抵銷債務利息

﹡敏捷控股（００１８６）逾２億元購廣東省住宅地皮

﹡港股通關閉，陸股通及滬深股市明起休市，下月９日齊恢復

﹡華住集團（０１１７９）澄清指沽空機構補充報告有誤導性

﹡雲南水務悉售道路清掃公司４０％股權，涉３﹒７５億人民幣

﹡匯能集團２１日內需匯豐償還３６０８萬元，否則遭呈請清盤

﹡遠大住工（０２１６３）近３億人幣售建築業務，料賺１６００萬人幣



《國企紅籌》﹡中國中車（０１７６６）六至九月合同涉逾２２０億人幣

﹡中國中鐵（００３９０）擬拆高鐵電氣裝備科創板上市

﹡中聯重科（０１１５７）折讓１７％發新股籌逾１１億元



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）分拆恆大物業，設股份保證配額

﹡富力地產（０２７７７）擬售物流園７０％權益

﹡平安好醫生（０１８３３）折讓８﹒５％配股，籌逾７８億元



《中國要聞》﹡新一批國產遊戲版號數量創今年最多，騰訊網易在列

﹡商務部近期將發布《中國外商投資指引》

﹡中證監四方面推進「金融支持保市場主體」工作

﹡人大常委會議下月中將審議股票發行註冊制改革報告



《新股上市》﹡雲頂新耀錄３９８億元孖展，超購近１１３倍

﹡嘉泓物流（０２１３０）今起招股，入場費約２８７８元

﹡譽燊豐（０２１３２）今起招股，入場費約２７４７元

