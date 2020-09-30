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30/09/2020 07:50

《華爾街內望》美國總統大選首輪辯論前美股轉跌，道指低１３１點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》市場在美國總統大選首場辯論前先行獲利沽售，美股周二
（２９日）結束三連漲下跌。
　　道指跌１３１點或０﹒４８％，報２７４５２點。標指跌１６點或０﹒４８％，報３３３５
點。納指跌３２點或０﹒２９％，報１１０８５點。
　　市場關注總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的首場面對面辯論，而最新民調顯示拜登在全
國及部分搖擺州領先。
　　不過高盛預計，民主黨在白宮和國會兩院將取得大勝，並在２０２４年前有利於標普成分股
的利潤。
　　美國國會眾議院議長佩洛西公布由眾議院民主黨人提出的２﹒２萬億美元新紓困法案，而有
跡象顯示圍繞新法案的黨派磋商可能取得進展。
　　另外據世企研公布的最新數據顯示，本月消費者信心指數超預期，並創下１７年來最大漲幅

　　板塊方面，除了通訊服務股外，主要板塊均收低，當中能源股、金融股跌幅最大。個股方面
，蘋果、微軟、亞馬遜等科技股下跌，
　　另外Ｆｉｔｂｉｔ漲５﹒８％，有報道指歐盟將批准Ａｌｐｈａｂｅｔ以２１億美元作出收
購。Ｓｏｒｒｅｎｔｏ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ跳漲１４﹒３％，有研究顯示其新冠肺炎候
選抗體前景良好。
　　指標十年期國債收益率跌至０﹒６５１％。三十年期國債收益率微跌０﹒６個基點，報
１﹒４１７％。（ａｌ）

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