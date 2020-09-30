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即市新聞

30/09/2020 09:09

《出旗制勝－麥穎儀》港股未隨外圍反彈，新經濟股近日表現靠穩

　　《出旗制勝》外圍股市強勢反彈，但期指結算日恆指卻未能跟升，周二（２９日）反而要急
跌２０１點重返２３３００點水平之下，收市報２３２７６點。而國慶中秋假期臨近，港股通暫
停交易，大市交投漸趨淡靜，周二大市成交額不足９００億，僅報８５９億元。
　　新經濟股近日表現靠穩，阿里巴巴（０９９８８）股價連升２日，周一（２８日）收復５０
天線失地之後，周二繼續收復１０天線水平，而股價周二重返２６５元之上暫時企穩，收市報
２６５﹒４元。技術形態看，２６０元暫見支持，而９月初留下的下跌裂口２８３元位置或可留
意。消息面上，參加阿里巴巴投資者活動後，有大行表示阿里巴巴有望有大行看阿里巴巴有望重
振其Ｂ２Ｂ業務的增長，因為新冠疫情帶來了制造商和批發商在線交易的全球趨勢。更有大行表
示，中國中國線上食品雜貨應用的下一個增長引擎可能在農村地區，而阿里巴巴是農村地區的市
場領軍者，市場佔有率約佔５０％。
　　投資者如看好，或可留意阿里購２５４１８，行使價３０９﹒０８元，實際槓桿７﹒９倍，
引伸波幅４０﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年１月２２日到期。相反，看淡，或可留
意阿里沽１７２７８，行使價２４８元，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅４１％，換股比率１００
兌１，２０２１年１月１９日到期。
　　友邦股價近日從高位回軟，周二跌穿５０天線見一個月以來低位，但輪場資金周一部署積極
，樂觀情緒佔近９成，悲觀情緒則佔１成左右，是十大好倉流入，淡倉流出的股份之一，投資者
如憧憬新冠疫情緩和有望逐步實現全面通關，對友邦國內業務收入增長有利好刺激的話，不妨留
意友邦購２８００１，行使價９１﹒９３元，實際槓桿１０倍，引伸波幅３４﹒６％，換股比率
１０兌１，２０２１年１月２６日到期。相反，投資者如看淡，或可留意友邦沽２６２５０，行
使價６６﹒６１元，實際槓桿７﹒６倍，引伸波幅３７﹒１％，換股比率１０兌１，２０２１年
１月２２日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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