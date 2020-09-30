《運籌帷幄－梁業豪》應多作退守

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和３２﹒５％，局

勢則均屬顯著向淡。今天（３０日）為長假期前的最後一個交易日，亦為９月份場外股票期權到

期日，相信淡友大戶仍可控制大局。昨天（２９日）原本是好友大舉再攻的好時機，可惜他們甫

開市便被擊退，昨早再創的高位有可能已是反彈浪頂，但暫時未可斷定。主要市場指數的短期局

勢尚屬向淡，後市繼續往下找尋跌浪底的機會較大，好友唯有多作退守，耐心等待反攻的良機。

事實上，於長周末前，投資者宜從旁觀戰，以防期間外圍市況突變，今自己於假後重開的波

動市況中受損。筆者完全不會鼓勵各位持有任何衍生工具過長周末投機，因風險實在太高了，博

不過。初步估計，若港股真的跌向更低水平，淡友大戶多會於下周初發動急攻。因此，於短期局

勢有明顯跡象轉好前，好友應多作退守。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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