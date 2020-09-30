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即市新聞

30/09/2020 16:25

《窩輪匯智－劉嘉輝》中美強勢輪證部署有法

　　《窩輪匯智》即將踏入第四季，今年以來環球主要市場當中，表現最好為內地創業板指數，
急升超過４２％，其次為中小板升２４％、深證成指升幅亦有２３％。放眼海外，美股納指
１００升幅亦近三成，僅次於Ａ股的表現（截至９月３０日）。港股今年表現平平，走勢反覆，
１月抽高見２９１７４點後急挫至３月份的低位２１１３９點，幸好之後受科技股帶動反彈至
２３０００點水平之上，可惜近日連ＡＴＭＸ股份亦出現急回情況，市場上籠罩著不明朗氣氛。
　　筆者經常強調，當大市行大單邊的時候，對輪證部署最為有利，因為無論是上升或是下跌，
若是看中相關資產走勢，輪證價格在到期前由價外變為價內的話，往往能引發窩輪的最大爆發力

　　俗語有云︰「取易不取難」，從上述數據可見，今年中美股市表現具領導地位，若是想在箇
中找機會，投資者又可以哪些產品作部署？
　　首先，欲部署Ａ股相關輪證，市場上有不少跟蹤Ａ股走勢的ＥＴＦ可供選擇，當中以南方
Ａ５０（０２８２２）、安碩Ａ５０（０２８２３）或是華夏滬深３００指數ＥＴＦ
（０３１８８）最受歡迎。在選擇相對應的窩輪產品時，除了慣常的行使價、年期及引伸波幅之
外，還要留意Ａ股的交易時段與港股有別，相關的休市日亦有不同。以下星期黃金周為例，港股
於１０月１日至２日休市，下周一復市，Ａ股則於下周五（９日）復市。在Ａ股假期而港股如常
的日子，Ａ股類ＥＴＦ走勢將有機會較受市場供求因素所影響。
　　另外，市場上亦有追蹤納斯達克１００指數（納指１００）的窩輪，同樣道理，港美兩地交
易日和交易時間差異，例如在聯交所不開放買賣納指１００權證期間，由於美股仍有市，因此該
指數水平可能會波動，輪證價格要待港股復市時方能反映。更多詳情可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒
ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
　
＊買賣與美國指數掛勾的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（ａ）與交易日和交易時間差異
有關的風險；（ｂ）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（ｃ）與指數有關的政治
和經濟風險（例如美國）；（ｄ）匯率風險；（ｅ）可能延遲結算及（ｆ）在成分股並無交易時
公布指數水平。

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