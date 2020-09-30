《窩輪匯智－劉嘉輝》中美強勢輪證部署有法

《窩輪匯智》即將踏入第四季，今年以來環球主要市場當中，表現最好為內地創業板指數，

急升超過４２％，其次為中小板升２４％、深證成指升幅亦有２３％。放眼海外，美股納指

１００升幅亦近三成，僅次於Ａ股的表現（截至９月３０日）。港股今年表現平平，走勢反覆，

１月抽高見２９１７４點後急挫至３月份的低位２１１３９點，幸好之後受科技股帶動反彈至

２３０００點水平之上，可惜近日連ＡＴＭＸ股份亦出現急回情況，市場上籠罩著不明朗氣氛。

筆者經常強調，當大市行大單邊的時候，對輪證部署最為有利，因為無論是上升或是下跌，

若是看中相關資產走勢，輪證價格在到期前由價外變為價內的話，往往能引發窩輪的最大爆發力

。

俗語有云︰「取易不取難」，從上述數據可見，今年中美股市表現具領導地位，若是想在箇

中找機會，投資者又可以哪些產品作部署？

首先，欲部署Ａ股相關輪證，市場上有不少跟蹤Ａ股走勢的ＥＴＦ可供選擇，當中以南方

Ａ５０（０２８２２）、安碩Ａ５０（０２８２３）或是華夏滬深３００指數ＥＴＦ

（０３１８８）最受歡迎。在選擇相對應的窩輪產品時，除了慣常的行使價、年期及引伸波幅之

外，還要留意Ａ股的交易時段與港股有別，相關的休市日亦有不同。以下星期黃金周為例，港股

於１０月１日至２日休市，下周一復市，Ａ股則於下周五（９日）復市。在Ａ股假期而港股如常

的日子，Ａ股類ＥＴＦ走勢將有機會較受市場供求因素所影響。

另外，市場上亦有追蹤納斯達克１００指數（納指１００）的窩輪，同樣道理，港美兩地交

易日和交易時間差異，例如在聯交所不開放買賣納指１００權證期間，由於美股仍有市，因此該

指數水平可能會波動，輪證價格要待港股復市時方能反映。更多詳情可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒

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《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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有關的風險；（ｂ）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（ｃ）與指數有關的政治

和經濟風險（例如美國）；（ｄ）匯率風險；（ｅ）可能延遲結算及（ｆ）在成分股並無交易時

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