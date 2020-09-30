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30/09/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》選來選去，都是逃稅的

　　《缸邊隨筆》昨晚特朗普與拜登競選辯論。不過，選來選去，都是個逃稅的總統，怎說？
　
　　今天（３０日）文很短，因為不少資料都是已知的。
　
　　《紐約時報》出了篇１萬字文章，將特朗普過去２０年的報稅資料抖了出來。
　
　　《紐約時報》文章謂：特朗普曾在１８年裏，交了９５００萬美元的稅，但一轉手又得回了
７２９０萬美元的退稅，而在２０１６至２０１７年任職總統期間實則只交了７５０美元稅。
　
　　特朗普對《紐約時報》的回覆是：ｆａｋｅ　ｎｅｗｓ。
　
　　《華爾街日報》在今年７月報道拜登利用「Ｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」的稅漏洞，少交
了５０萬美元的稅。
　
＊特朗普拜登皆傳逃稅＊
　
　　從金錢量言，特朗普的逃稅（避稅）金額，是遠超拜登。但從意義上，則兩者對國家的損害
同一。
　
　　假如每個美國人，尤其是富人，都如實交稅，美國的財政赤字一定少，亦不會有龐大的國債
，美債一定不要找外國人去買，單美國人的錢已足夠買下所有的美債。結果是美元是全球最有價
值貨幣（因無債或少債），自然不用去環球「秀」軍力，世界太平很多。
　
　　不交稅，是逃避國民義務，在英維多利亞女王年代，不交８先令的稅，就會被斬首，因為不
交稅即是會餓死「事頭婆」。怎能不死！
　
　　特朗普與拜登，又或者不少（不敢講是所有）美總統的候選人，都有逃稅避稅事，這些總統
人選，一旦被選上，就真能不謀私，全為公了？講笑啦！
　
　　２０２０年７月１９日，特朗普的喉舌媒體：霍士電視台做了個訪問，問特朗普會否接受選
舉結果，如選輸了，會否和平地移交權力，特朗普含糊其詞說：「Ｎｏ﹒Ｉ　ｈａｖｅ　ｔｏ
ｓｅｅ﹒」。
　
　　假如特朗普在今年１１月落敗，但又不肯移交出權力，怎辦？
　
　　９月５日，有位Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｂｌａｃｋ上校，曾任州參議員，在Ｓｃｈｉｌｌｅｒ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ一次講座上講了，有些現任或離任軍方，包括之前的國防部長－－馬蒂斯也
表示，這可能引來一定軍事政變。會不會？不知，反正有個ｙｏｕｔｕｂｅ，大家可以直接聽聽
，包保在昨晚的美總統競選辯論中聽不到。《資深投資者　石鏡泉》
　　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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