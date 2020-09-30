【季結－持重待機】港股九月挫逾千七點，十月冀２２５００尋支持

《經濟通通訊社記者李皆穎、吳藹林、張穎淇３０日報道》隨著美國總統大選臨近，中美雙

方在政經上的衝突愈發加劇，加上美股過往一段時間累積不少升幅而出現高位回吐，港股借勢再

度尋底，月內恆指急挫１７１８點或６﹒８％，整個季度跌９６８點或４％。對１０月份港股表

現，證券專家料仍受各方消息左右，最差情況要下試２２５００關支持。



＊美股高位回吐，恆指第三季急跌９６８點＊



港股９月份可謂「由頭跌到尾」。本月首個星期港股四個交易日，聯儲局理事暗示局方未來

幾個月將公布新刺激經濟措施，標指和納指曾再破頂。不過美股其後出現較深度調整，加上印度

宣布再封殺中國Ａｐｐ，拖累恆指全周跌４８１點，失二萬五。次周美股調整未完，美國政府新

財政刺激方案仍未通過，加上擔心高失業率不利經濟復甦，美股繼續大跌，港股尤其是科技股跌

勢明顯，隨後在資金撈底下恆指跌幅收窄至１９２點。

其後一星期港股稍為喘息，中美局勢仍處於不穩狀態，美國總統特朗普針對股王騰訊

（００７００）旗下微信，要求與其有關的美國企業需交代相關安全審查，投資者態度較為審慎

，恆指全周窄幅上落，跌４７點。

踏入第四周，美股四巫日剛過，三大指數波動性明顯減弱，惟新型肺炎疫情有反彈跡象；周

內焦點在於一度傳被納入「不可靠實體清單」的匯控（００００５），股價挫近９％，恆指急挫

１２１９點或４﹒９９％。

本周假期關係港股只得三個交易日，匯控獲平保增持有反彈，恆大（０３３３３）就負債問

題回應得體，支撐內房股價，今日美國舉行總統大選辯論，意味大選正式步入白熱化階段，恆指

三日累升逾２００點，惟未能收復任何主要平均線。

總結９月份，港股在２３１２４點至２５２５４點之間波動，收報２３４５９，跌１７１８

點或６﹒８２％；整個第三季收跌９６８點或３﹒９６％；而首三季更挫４７３０點或

１６﹒７８％。

國指９月份收９３９７點，挫５９４點或５﹒９５％；第三季跌３６１點或３﹒７０％；而

首三季挫１７７０點或１５﹒８５％。

科指９月份收７０８７點，跌４５６點或６﹒０５％；第三季升７１０點或１１﹒１４％；

而首三季漲２３７２點或５０﹒３３％。



＊大選前美國勢打中國牌，港股不明朗因素大＊



美國總統大選於當地時間１１月３日舉行，市場預期特朗普政府在大選前料有更多動作針對

中國，或利淡１０月港股走勢。安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，美方大打

中國牌可說是必然，相信市場已有一定心理準備，因此對港股的負面影響反而不會太大，除非突

然爆出極端的消息，美方對華施行的壓制措施超出預期，才會使港股再有較大下調空間。他對

１０月份港股走勢看法正面，料可隨外圍而回升，甚至可再上試２４５００至２５０００關口位

置。至於情況最差情況，他預期恆指在２２５００點有支持。

大中華投資策略研究學會副會長李偉傑則相對看淡後市，他對《經濟通通訊社》表示，或受

美國大選氣氛左右，港股１０月若跌穿二萬三關口，將進一步下試２２５００點水平。



＊五中全會料乏驚喜，科技、內房股走勢分化＊



中共中央第五次全體會議將於１０月２６日至２９日在北京舉行，屆時將審議第十四個五年

計劃（「十四五」）的文件稿，黃偉康認為，會上將集中討論有關推動內循環、科技研發加強等

內容，預料市場會有所憧憬，帶動有關內需股、科技股與晶片股等板塊上揚，然而預期亦會觸及

內房「三條紅線」政策，令內房股走軟，故正負面消息影響下，１０月大市上升推動力未必太大

。李偉傑則預期，會上仍會以「雙循環」、「內循環」作為大綱，其中仍以科技技術提升、內需

消費振興為主調，相信未必有太大驚喜。



＊市場資金流動性仍足，抽新股部署螞蟻集團＊



第四季為傳純新股上市旺季，資金鎖死或令港股缺乏流動性。李偉傑認為，新股涷資對港股

流動性未必有太直接關係，一來金管局已經多次出手接錢解決港元需求問題，二來亦未看到二手

股票市場有熾熱情況，相信資金流動性仍仍然充裕。１０月份預備上市的有螞蟻集團，他建議可

以採取「全家總動員」策略認購，再以孖展提高中籤機會。黃偉康亦看好該公司，認為其於中國

經營規模大，且海外發展空間充足，變相有較充裕的企業營運空間。參考過往面對中美角力及其

他負面壓力之下，同類型股份京東（０９６１８）至今仍未有跌穿招股價，表現算是不錯，因此

亦可對螞蟻上市表現有一定憧憬，同時料利好阿里巴巴（０９９８８）股價。

