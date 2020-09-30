《凱文隨筆－凱文》不甚交稅的愛國富豪總統

《凱文隨筆－凱文》美國「假新聞網絡媒體」（特朗普對其定性）報導，現任老總統在過去

１５年中，沒交稅的日子共１０年，三四年前那次也只交了７５０塊美元；老總統一句「假新聞

」輕輕帶過。加插一句題外話，這類新聞不是記者「挖」出來的，而是有心人送上門的，所以不

應用這種新聞來判斷一家媒體的能力，反而洩密者是稅局、即體制內的人？更耐人尋味。



回歸正題，如果是假新聞，老先生只需要把自己的稅單亮一亮就行了，犯不著天天在爭論不

休。就像奧巴馬出任總統期間，其出生地是否美國一事備受爭議，特朗普當時拍了一個短視頻稱

，如果奧巴馬願意出示他的出生證明文件，特朗普就向慈善機構捐贈５百萬美元（後來還加碼到

５千萬）；這次可沒有美國富豪出來玩這種無聊的政治遊戲。



特朗普不願出示稅單，意味報導可能是事實。若然，他要麼是聘用了專業人士來避稅、逃稅

或瞞稅，要麼是經營業務不善大幅虧了本。如果是前者，那他天天喊著愛國，都是在騙人，愛國

而不交稅，本質上就互相矛盾，這是個人道德問題；如果屬於後者，那問題更大了，涉及三億多

美國人的福址，又是一個失敗企業家來管治政府的可怕案例。



有一位諾貝爾經濟獎得主曾經寫過一篇鴻文，指經營一個國家跟經營一家公司截然不同，他

主要是針對成功企業家不一定就能管好一個國家，這種論點能否成立還有待證實；然而，一個失

敗的企業家，應該不太可能管好一個架構比企業更複雜的國家。那特朗普到底是屬於欺詐，還是

經營失敗的企業家？也許兩者兼備吧。



查閱他過去四年的「政績」，斥巨資建圍牆來阻止墨西哥非法偷渡者、瘋狂開徵關稅對付貿

易伙伴、下毒手制裁美國無法與之競爭的中國優秀企業、面對疫情無法處理並將責任歸咎中國、

無故關閉中國駐美大使館，全部都是成事不足敗事有餘的舉措。幾乎沒有一件事反映他是具備能

力的人，美國走到這地步，選出這類人來當總統，也許真的氣數已盡。



四年恍然已過，現在，兩位美國長者又在競爭下任總統的職位而進行辯論，甲說：「你低智

商」，乙說：「你是小丑」，兩頭憔悴的老獅子互相攻擊，令人戚眉；哀哉！世界唯一的超強帝

國不是由一頭壯健的雄獅來帶領，本應退休或充當顧問的老叟卻奮不顧身、粉墨登場、走上舞台

，這場戲與其說是辯論，倒不如說是鬧劇。



最近，一名電信業人士在一場演說中透露，當世界電信組織召開５Ｇ統一標準會議時，各國

代表都忙於提出自己的方案，美國代表沒方案好提，只一味說這個方案不好，那個構思很壞，其

目的只有一個，就是盡力拖慢全球５Ｇ發展的進程，彷彿當世界各國的代表都是傻瓜。別說中國

４Ｇ的基站數目是美國的十倍以上，只談５Ｇ基站，中國今年目標是建５０萬個，但疫情拖慢了

幾個月的進度，疫情過後，業界上下一心趕工，已建了４８萬個，現在說年底完成７５萬個是可

以保證的。美國的情況如何呢？據說也有２萬個基站；歐洲比美國強，有５萬個。特朗普曾經說

過，５Ｇ是一場戰爭，古往今來的慣例都是「兩國交兵，不斬來使」，但美國就叫他的幫閑加拿

大，扣押了孟晚舟，黔驢技窮矣，還期望再偉大。



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