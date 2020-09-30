《盤後部署》十月外圍不明朗因素較多，料港股走勢以調整為主

《經濟通通訊社３０日專訊》美股結束三連升，三大指數收市全線下跌。今早公布的中國９

月製造業ＰＭＩ升至５１﹒５，勝預期。港股今早高開２７３點或１﹒１７％，其後升幅一度收

窄，曾僅升１７３點，低見２３４４８。不過重磅科技股領漲，恆指好快升穿開市位，發力飆

５０５點，見２３７８０點，升返１０天線（約２３７０５點）即回軟。美股期貨午後下挫，拖

累港股升幅曾縮至９２點，見２３３６８點暫時低，之後回勇，最終收報２３４５９，升１８３

點或升０﹒７９％，主板成交９４４﹒４１億元。國企指數報９３９７，升１１５點或升

１﹒２５％。

Ａ股在長假期前最後一個交易日由升轉跌，上證綜合指數報３２１８，跌６點或跌

０﹒２０％；深證成份指數報１２９０７，升６點或升０﹒０５％。兩市全日成交５４００億元

人民幣，按日成交持平，保持於４個月來低位水平。



＊摩通預測美股未來一年漲１０％，美國難以在大選前推出疫苗＊



摩根大通私人銀行部門股票策略主管格蕾絲－彼得斯（Ｇｒａｃｅ Ｐｅｔｅｒｓ）周二表

示，預計未來一年美國股市將創新高，預測標普５００指數到今年年底將升至３５００至

３６００點，到明年９月將升至３７５０點，較周一收盤點位３３５２點上漲１０％。工業和建

築材料等周期性股票將從中受益。彼得斯說，投資者未來１２個月應該在他們的投資組合中增加

周期性敞口，以從新冠病毒危機後的經濟復甦中受益。彼得斯特別建議投資者在看到「結構性增

長」的業務領域增加周期性，例如數字轉型和醫療創新，以及環境驅動的趨勢。

美國總統特朗普堅稱新冠疫苗將在幾周內面世，但美國監管層並不願意倉促使疫苗通過審批

。特朗普上周曾經暗示，如果白宮認為ＦＤＡ標准過於嚴格，可以出手干預，意即可能會否決對

疫苗緊急授權標准的任何收緊。不過美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）局長哈恩

（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｈａｈｎ）周二表示，旗下官員將根據一套標准來評估疫苗。上述標准十分

嚴格，其中包括要求藥企等到對受試人員監測觀察至少兩個月以後再向公眾開放疫苗等內容。由

此，專家們普遍認為，在１１月美國大選前美國幾乎不可能推出疫苗。



＊港股後市料仍繼續反覆，兩萬四關難企穩＊



美國總統大選首場電視辯論，今日在混亂中結束，緊隨在１０月，仍有兩場辯論，相信在

１１月總統選舉前，仍難料局中變化，中美關係和美國總統大選進程仍是影響大市的不明朗因素

。美股雖然經過９月份調整，但隨即反彈再破彈的機會不大，相信１０月及１１月大選結果出爐

前仍會反覆波動，整固市況的機會較高。

港股本周只有三個交易日，不過資金持續流進，金管局再次在外圍時段承接美元沽盤。９月

份資金持續流入港股，基本上就係為認購螞蟻作準備，市場均期望在螞蟻定價前，中資科技股或

可來個反彈浪，以起造勢之效。但見港股近日成交不算多，短期催化劑欠奉，港投資氣氛減緩。

大市料在現水平附近繼續整固，短線突破並企穩於兩萬四關口樓上的機會不大。

另外值得關注的是，中國將於１０月２６日至２９日召開第十九屆中央委員會第五次全體會

議，期間將研究制定第十四個五年規劃，將為中美之爭下，未來五年中國的發展戰略，提供一幅

更清晰的圖畫，並對港股走勢有所啟示。（ｃａ）

