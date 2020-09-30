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即市新聞

30/09/2020 16:57

《台股攻略－馮偉明》中秋假前收紅盤，台股重上１２５００點之上

　　《台股攻略》今日（３０日）為中秋節長假期前的最後一個交易日，亞洲股市普遍造好，雖
然台股今日相對交投淡靜，在主要權值股帶動下，加權指數曾一度升近百點，最終收１２５１５
點，升４７點，成交金額進一步縮減至新台幣１３６１億元。
　　主要權值股今日表現各異。台積電由跌轉升，帶動大市上升，收新台幣４３３元，升新台幣
２元。聯電持續受資金追捧，股價升近５％，收新台幣２８﹒５５元。大立光及鴻海盤中造好，
惟尾市遭逢沽壓，分別收新台幣３３６０元及７７﹒４０元，升新台幣１５元及０﹒４０元。
ＩＣ設計股聯發科今日走勢相對較弱，收新台幣６０７元，跌新台幣３元。板塊內其他相關股份
則普遍上升，其中力旺及祥碩受惠客戶端積極入貨，盈利表現看好，股價均升４％，而原相、創
意、聯陽、松翰及系微亦升勢強勁。傳產股今日亦表現強勢，台達電、廣達、台泥、和泰車、華
碩、國巨及可成升幅達１％至３％。
　　長假期在即，加上臨近美國總統大選、中美及兩岸關係未有明顯改善，後市存在不確定性，
指數預期在１２２００至１２８００點之間上落。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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