《窩輪豪情－梁業豪》騰訊與匯控買家合力推高恒指

窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科技

業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為新

世界發展（０００１７）、申洲國際（０２３１３）與中國恆大（０３３３３），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選平安好醫生（０１８３３）、電能實業（００００６）與網易（０９９９９）。

今天（３０日）為第三季最後一個交易日，觀乎昨天（２９日）好友錯過了大舉進攻的良機

，本欄並不認為他們於美股表現轉弱後有能力將對手擊倒。兩個指數期貨均略為高開，反映出大

戶預期基金經理粉飾櫥窗活動將可於收市前穩定大市。既然好友大戶率先發動攻勢，並成功取得

市場控制權，代表大戶很大機會提早即市見底，而須預先試低位支持。恆生指數的上升動力主要

來自騰訊（００７００）與匯控（００００５），惟升勢能否持續，則有待觀察。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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