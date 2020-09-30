《談國論企－黎偉成》「十四五」力推質量效率動力變革

《談國論企》中國共產黨將於２０２０年１０月２６日至２９日在北京召開的第１９屆中央

委員會第五屆全體會議，議題的重點為「十四五」規劃，主調為「必須構建新格局」推動中國經

濟社會發展，特別是要以質量變革、效率變革、動力變革等五個「必須」，切實轉變發展方式。

我估計中國會強化由４Ｇ的「生活改革」轉化為以５Ｇ逐步邁入６Ｇ的「社會改革」，提升發展

素質，和成為科技型的新經濟社會。



＊料以５Ｇ轉６Ｇ為提升經濟社會素質主導＊



據新華社所發布的一篇報告，中共中央政治局於２０２０年９月２８日召開的會議，重點有

（甲）研究制定（Ｉ）國民經濟和社會發展第１４個五年規劃，和（ＩＩ）２０３５年遠景目標

等重大問題，所提出的五個「必須」中，令人感到高度興趣的是（一）第三個「必須」，提出的

「必須構建新發展格局，切實轉變發展方式，推動質量變革、效率變革、動力變革」，對中國未

來發展及成果，有舉行輕重的影響。此點聚焦於發展，即：發展「方式」要切實轉化，達到的發

展「格局」的要求，就要有新的構建，所進行的變革為「質量變革」、「效率變革」和「動力變

革」。

三項變革，最重要的是「質量變革」。中國經濟社會過去是以「量」為主導，至近年重「質

」，特別是科技的研發，不僅是航空航天等高尖端，更重要的是把科研的產品、商品和服務的應

用層面，４Ｇ的研發、投資和應用成為「生活改革」就是一個很好的例子，而隨著５Ｇ於

２０１９年６月開始發牌和商用化，經濟社會便開始由「互聯網＋」逐步提升為「５Ｇ＋」，並

出現智能家居、智能工廠，以至超市、飲食業、物流等許許多多方面，都與５Ｇ有愈來愈緊密的

連結和互動，並形成「社會改革」的新格局，是之為「質量變革」的典型。但中國並不滿足於由

５Ｇ帶動的現有變革成果，因包括中國在內的世界多個國家，已積極研發在５Ｇ基礎上，進一步

提升至６Ｇ的新紀元，即由「質量變革」再提升為「效率變革」，最終達致「動力變革」的新層

次。

「動力變革」，會促進經濟社會的質量、效率有進一步的提升，使中國成為一個以科技為主

導的經濟社會，較其他國家更為領先，非美國續靠航空航天強化軍事力量而經濟社會、人民生活

未有受惠之困局。

需要高度指出的，是（二）五個「必須」的重點當然是第一條：「必須堅持黨的全面領導，

堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷提高貫徹新發展理念能力和水平」，所指的兩個「堅持

」是肯定而然的，而「不斷提高貫徹新發展理念能力和水平」，就是要把「理念」轉化為質量變

革」、「效率變革」和「動力變革」，目的當然是提升人民生活的素質與水平。

此可見之於（三）第三個「必須」所強調的「必須堅持以人民為中心，堅持人民主體地位，

維護人民根本利益，增進民生福祉」，即經濟社會的發展是為人民服務。



＊堅持深化改革開放防範化解重大風險挑戰＊



和（四）第四及第五個「必須」，分別是「必須堅持深化改革開放，強化有利於提高資源配

置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措」，以及「必須堅持系統觀念，著力固根

基、揚優勢、補短板、強弱項，注重防範化解重大風險挑戰，確保黨中央關於「十四五」發展的

決策部署落到實處」，都是強化持續性的政策。

至於（乙）中共中央政治局是次會議，亦有論及「十三五」，以「我國經濟實力、科技實力

、綜合國力躍上新的台階」，作為「十三五」規劃目標任務即將完成的高度評價。特別是「「十

三五」時期是全面建成小康社會決勝階段，面對錯綜複雜的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展

穩定任務，特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊」，而「以習近平同志為核心的黨中央審時度勢、沉著

應對，團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新，奮發有為推動黨和國家各項事業，決勝

全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅取得決定性成就」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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