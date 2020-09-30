《午市前瞻》港股十月缺乏憧憬，料逐步下試至２２５００點

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股造好，市場關注美國大選辯論，亞洲股市榮辱互見，

惟港股表現高開高走，中國９月製造業ＰＭＩ升至５１﹒５勝預期，加上美國大選首場電視辯論

展開，恆指一度攀升逾５００點高見２３７８０點，而有分析指特朗普首場電視辯論表現極差，

美股期貨於亞洲時段轉跌，而港股因而升幅收窄，１０天線（２３７０５點）得而復失。

個股方面，內房走勢強勁，潤地（０１１０９）漲逾半成，並為半日最佳表現藍籌，而本地

地產股同樣有追捧。最終恆指半日收報２３５４９，升２７３點或升１﹒１８％，主板成交

５２２﹒１６億元。國企指數報９４３６，升１５５點或升１﹒６７％。恆生科技指數報

７０８６，升１０９點或升１﹒５７％。

內地股市場暢旺，上證綜合指數報３２３８，升１４點或升０﹒４５％，成交

１０６８﹒６８億元人民幣。深證成分指數報１３００７，升１０６點或升０﹒８２％，成交

１８５８﹒９３億元人民幣。

本地重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒５％，報２９﹒８５元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅３﹒０８％；港交所（００３８８）總裁李小加提早離任，股價仍升

０﹒４５％，報３６０﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒５８％，報５１３﹒５元；中移動

（００９４１）升１﹒１２％，報４９﹒５元；友邦（０１２９９）升０﹒５３％，報

７６﹒５５元。



＊恆大危機有望解除內房漲，本地地產股同樣反彈＊



消息指，監管部門正在考慮如何限制恆大風險，例如引入國有企業持股中國恆大

（０３３３３），或是批准恆大汽車（００７０８）的Ａ股上市計劃等。內房股整體反彈，中國

恆大升１４﹒７９％，報１８﹒９４元；中海外（００６８８）升１﹒４６％，報１９﹒４２元

；華潤置地（０１１０９）升５﹒９２％，報３４﹒９元；融創中國（０１９１８）升

２﹒１７％，報３０﹒６元；碧桂園（０２００７）升４﹒０１％，報９﹒５９元。恆大汽車即

報２０﹒４元升５﹒２６％。

本地地產股同樣表現造好，新世界發展（０００１７）旗下大圍站項目第一期，已獲批預售

樓花同意書，股價升２﹒９９％，報３７﹒９５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

３﹒６９％；恆地（０００１２）升１﹒９７％，報２８﹒４元；新地（０００１６）升

１﹒８５％，報９９﹒０５元；恆隆地產（００１０１）升０﹒８２％，報１９﹒６６元；長實

集團（０１１１３）升１﹒５９％，報３８﹒２５元。

半新股個別發展，天任集團（０１４２９）升４％，報１﹒０４元；中通快遞

（０２０５７）跌５﹒８％，報２２４﹒２元；東軟教育（０９６１６）升２﹒０９％，報

６﹒３５元；寶尊電商（０９９９１）跌２﹒９８％，報８１﹒５元；再鼎醫藥（０９６８８）

升０﹒３１％，報６４６元。



＊科指股表現造好，比亞迪股份急升再破頂＊



今日市場表現造好，連帶科指股一同落鑊炒起，阿里巴巴（０９９８８）升３﹒２４％，報

２７４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅６﹒２％；小米集團（０１８１０）升

２﹒９９％，報２０﹒６５元；恆騰網絡（００１３６）升５﹒１７％，報０﹒３０５元，以現

價計，該股暫連升３日，累計升幅１９﹒６１％；比亞迪電子（００２８５）升５﹒０７％，報

３７﹒３元；阿里健康（００２４１）升４﹒３１％，報１８﹒８８元。

據《中新網》報道，中國汽車技術研究中心有限公司副總經理吳志新在一論壇上表示，未來

１５年汽車電動化將加速發展，比亞迪股份（０１２１１）聞聲破頂，半日收漲１０﹒３５％，

報１１９﹒４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒８１％；吉利汽車

（００１７５）升２﹒２５％，報１５﹒４６元；華晨中國（０１１１４）升０﹒９９％，報

７﹒１４元；長城汽車（０２３３３）升４﹒７７％，報９﹒８８元；廣汽集團（０２２３８）

升１﹒２５％，報６﹒４７元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒１９％。

中聯重科（０１１５７）折讓約１６﹒８４％配發新股，籌１１﹒３６億元，股價不跌反升

升３﹒８３％，報７﹒３２元。同板塊中國機械工程（０１８２９）升０﹒６５％，報１﹒５５

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒３１％；濰柴動力（０２３３８）升３﹒０８％

，報１５﹒４元；中國龍工（０３３３９）跌０﹒９８％，報２﹒０２元。



＊黃德几﹕內房技術性反彈，不宜買入＊



港股今早一度抽升逾５００點，金利豐證券研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，港

股今日反彈主要由於近日累跌幅度大、內地ＰＭＩ數據理想以及短期負面因素已反映，但由於恆

指未能企穩１０天線（約２３７０４點），仍未突破近期的下降軌道，預計踏入１０月將會繼續

下試至２２５００點。

他又指，儘管近日港匯強勢，但對港股刺激有限，反而因為資金部署螞蟻集團上市而抽走市

場資金，加上１０月為傳統股災月，而中美博奕及十四五規劃等缺乏憧憬，他對港股後市不樂觀

，料恆指在２０天線（約２４１６７點）已有明顯阻力。

中國恆大危機有所緩和，帶動內房全線上漲。不過，黃德几認為，內房今日走勢僅為技術性

反彈，因為市場仍然關注其資產質素、賣樓資金回籠以及利息開支等問題，目前未見中央有明顯

放寬樓市調控的政策，不建議現階段買入內房股。（ｙｋ、ｕｌ）

