《美元走勢－羅明立》美匯大選前未必出現單邊行情

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒８０ １０５﹒４３ １０５﹒５６

歐元╱美元 １﹒１７５５ １﹒１７２３ １﹒１７３９

英鎊╱美元 １﹒２８７３ １﹒２８１９ １﹒２８４５

美元╱瑞郎 ０﹒９２１９ ０﹒９１９１ ０﹒９２１０

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９４ ７﹒７５００

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《美元走勢》周二（２９日）美元指數繼續回落，刷新近一周低點，跌穿９４的水平。投資

者謹慎地對待美國下一任總統候選人之間的首輪辯論。疫情反彈也打壓美元，紐約市新冠檢測陽

性率數個月以來首次超過３％，市長表示有必要採取更嚴厲的行動來阻止病毒傳播。美國眾議院

議長佩洛西同財長努欽重啟對話，討論民主黨２﹒２萬億美元新刺激方案，將決定１１月大選前

能否出台。美國諮商會公布的９月美國消費者信心指數從８月的８６﹒３升至１０１﹒８，創

１７年來最大環比增幅，但無助美元造好。

美匯在接近９５關口回軟，現時能否守住９３﹒８０╱９４﹒００頗為重要，美國總統大選

前的這一個月，特朗普在民調中仍然落後，若落敗，他將面對很大的政治風險，因此，會盡一切

辦法爭取勝選；而對手亦會吸取上屆的教訓，務必把特拉下馬，相信各式各樣的消息都有可能傳

出，任何事情都可能發生，金融市場將極受影響，估計大選前未必出現單邊行情。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０５﹒６５ １０４﹒５０ １０６﹒００

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 沽出紐元 ０﹒６６００ ０﹒６４５０ ０﹒６６４０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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