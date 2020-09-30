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即市新聞

30/09/2020 16:05

《美元走勢－羅明立》美匯大選前未必出現單邊行情

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒８０　　　１０５﹒４３　　　１０５﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５５　　　１﹒１７２３　　　１﹒１７３９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８７３　　　１﹒２８１９　　　１﹒２８４５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２１９　　　０﹒９１９１　　　０﹒９２１０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９４　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周二（２９日）美元指數繼續回落，刷新近一周低點，跌穿９４的水平。投資
者謹慎地對待美國下一任總統候選人之間的首輪辯論。疫情反彈也打壓美元，紐約市新冠檢測陽
性率數個月以來首次超過３％，市長表示有必要採取更嚴厲的行動來阻止病毒傳播。美國眾議院
議長佩洛西同財長努欽重啟對話，討論民主黨２﹒２萬億美元新刺激方案，將決定１１月大選前
能否出台。美國諮商會公布的９月美國消費者信心指數從８月的８６﹒３升至１０１﹒８，創
１７年來最大環比增幅，但無助美元造好。
　　美匯在接近９５關口回軟，現時能否守住９３﹒８０╱９４﹒００頗為重要，美國總統大選
前的這一個月，特朗普在民調中仍然落後，若落敗，他將面對很大的政治風險，因此，會盡一切
辦法爭取勝選；而對手亦會吸取上屆的教訓，務必把特拉下馬，相信各式各樣的消息都有可能傳
出，任何事情都可能發生，金融市場將極受影響，估計大選前未必出現單邊行情。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０５﹒６５　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒００
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　沽出紐元　　０﹒６６００　　　０﹒６４５０　　　０﹒６６４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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