《港元匯率》港匯再觸強方兌換保證，金管局再注資１２４億港元

《經濟通通訊社３０日專訊》港元匯價再度觸發７﹒７５兌１美元強方兌換保證，金管局在

香港傍晚時段再承接美元沽盤，向市場注入１２４億港元，令下周二（６日）本港銀行體系總結

餘增加至２６３５﹒５７億港元。

金管局注資後，港元最新報７﹒７５０１兌１美元，仍然貼近強方兌換保證價。（ｃｌ）

