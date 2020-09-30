《港元匯率》港匯再觸強方兌換保證，金管局再注資１２４億港元

《經濟通通訊社３０日專訊》港元匯價再度觸發７﹒７５兌１美元強方兌換保證，金管局在
香港傍晚時段再承接美元沽盤，向市場注入１２４億港元，令下周二（６日）本港銀行體系總結
餘增加至２６３５﹒５７億港元。
金管局注資後，港元最新報７﹒７５０１兌１美元，仍然貼近強方兌換保證價。（ｃｌ）
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