《再戰明天》歐洲理事會舉行特別會議，美公布非農就業職位



《經濟通通訊社３０日專訊》本港時間明日歐洲理事會舉行特別會議，另外美國公布初次申

領失業救濟人數等數據。



＊歐洲理事會舉行特別會議＊



在外圍重要經濟活動，明日歐盟領導人於布魯塞爾舉行特別峰會，討論單一市場相關問題，

另外歐洲理事會特別會議，兩項會議持續至周五（２日）。

明日６：００ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持有關美國和全球經濟問題的討論。

３：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議記錄。９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克發

表演講。１１：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演講。

另外周五６：００ｐｍ，歐洲央行副行長路金多斯發表講話。９：００ｐｍ，明尼亞波利斯

聯邦儲備銀行總裁卡什卡利發表講話。

下周一（５日）２：４０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥發表演講。６：００ｐｍ，歐元集團

會議。１０：４５ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯發表演講。



＊美國公布初次申領失業救濟人數＊



在數據方面，明日７：００ａｍ，澳洲公布９月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）終值，料

升至５５﹒５。８：３０ａｍ，日本公布９月日經製造業ＰＭＩ終值，料微升至４７﹒３。

２：１５ｐｍ，印度公布利率決議，料維持利率不變。４：００ｐｍ，歐盟公布９月歐元區

製造業ＰＭＩ終值，料升至５３﹒７。

５：００ｐｍ，歐盟公布８月歐元區生產者物價指數（ＰＰＩ），年率料收窄至負２﹒７％

，月率料收窄至０﹒１％。另外歐盟公布歐元區８月失業率，料擴大至８﹒１％。

８：３０ｐｍ，美國公布初次申領失業救濟金人數，料收窄至８５萬人，另外會公布８月核

心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ），年率料升至１﹒４％，月率料維持０﹒３％。

９：４５ｐｍ，美國公布９月製造業ＰＭＩ終值，料升至５３﹒５。１０：００ｐｍ，

ＩＳＭ９月製造業ＰＭＩ會公布，料升至５６﹒２。



＊歐盟公布９月歐元區綜合ＣＰＩ＊



本周五，５：００ｐｍ，歐盟公布９月歐元區綜合消費物價指數（ＣＰＩ）終值，年率料維

持負０﹒２％。８：３０ｐｍ，美國公布９月非農就業職位，料減至８５萬個，另外９月失業率

料跌至８﹒２％。

下周一，８：３０ａｍ，日本公布９月服務業ＰＭＩ終值，料達４５﹒６。４：００ｐｍ，

歐盟公布９月歐元區綜合ＰＭＩ終值，料升至５１﹒６。

非製造業ＰＭＩ公布，料跌至５５﹒６。

港股方面，國藝娛樂（０８２２８）及北京建設（００９２５）下周一舉行股東特別大會。

（ａｌ）

