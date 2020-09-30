新世界發展去年少賺９４％，派末期息１﹒４８元

《經濟通通訊社３０日專訊》新世界發展（０００１７）公布截至去年１２月底止全年業績
，純利約為１０﹒９６億元，按年大減９４％，每股基本盈利０﹒４３元，派末期息１﹒４８元
，全年股息共派２﹒０４港元，按年持平。
期內，收入為５９０﹒０８億元，按年跌２３﹒１３％；營業溢利約１２０﹒３５億元，按
年跌５２﹒２４％。（ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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