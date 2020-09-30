恒生銀行宣派第三次中期息０﹒８元，按年減少４２﹒９％

《經濟通通訊社３０日專訊》恆生銀行（０００１１）公布，派發截至今年１２月底止年度
的第三次中期股息每股０﹒８元，按年減少４２﹒９％。
今次股息將於１１月５日派發予於１０月１９日名列該行股東名冊內之股東。該行指，今次
股息不應被視為全年溢利或全年股息金額之指標。（ｓｋ）
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